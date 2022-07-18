Bakan Yanık'tan engelli gence sandalye sözü - Son Dakika
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Bakan Yanık'tan engelli gence sandalye sözü

18.07.2022 00:48

Bakan Yanık'tan engelli gence sandalye sözü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tekirdağ ziyaretinde kendisinden tekerlekli sandalye talebinde bulunan gence sandalye sözü verdi Tekirdağ'a gelerek bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,...

Bakan Yanık'tan engelli gence sandalye sözü

TEKİRDAĞ - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tekirdağ ziyaretinde kendisinden tekerlekli sandalye talebinde bulunan gence sandalye sözü verdi

Tekirdağ'a gelerek bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Süleymanpaşa ilçesindeki programlarının ardından Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantı'na katıldı. Toplantının ardından şehit Dinçer Ersoy'un ailesini evinde ziyaret eden Bakan Yanık'ın üçüncü adresi ise Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi oldu.

Akşam saat 21.30 sıralarında Dernek Başkanı Gülnur Kocaçınar ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile dernek kapısında çiçeklerle karşılanıp, dernek bahçesinde ağırlanan Bakan Yanık, dernek üyesi gençlere özel ilgi gösterdi.

Bakan Yanık'a el emeği çanta hediye edildi

Tuğba Eskin; kozalakları boyayıp hazırladığı kapı süsünü, Mustafa Akgün; desinatör ressam Murat Akbay ile birlikte yaptığı yağlı boya tabloyu, Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Emel Baştürk de derneğin örgü kursunda hazırladığı el emeği göz nuru çantayı Bakan Yanık'a hediye eti. Aldığı hediyelerden duyduğu memnuniyeti mimikleri ile ifade eden Bakan Yanık, çantayı omuzlarına asarak basın mensuplarına poz verdi.

Engellilerin sorunlarını dinledi

Ziyarette Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi'nin faaliyetleri hakkında Bakan Yanık'a brifing veren Gülnur Kocaçınar, derneğin 700'e yakında üyesinin bulunduğunu, üyeler ve aileler ile birlikte farklı bir yönetim tarzıyla oluşturdukları sinerjiyle özellikle dernek üyesi gençleri sosyal hayata entegre ettiklerini belirtti. Kocaçınar, üyelerin sorunlarını da dile getirdi.

Bakan Yanık'tan engelli gence dans sandalyesi sözü

Bakan Yanık'ın Çerkezköy Sakatlar Derneği'ni ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yusuf Örs, tekerlekli sandalye ile yaşamak zorunda olduğunu, dernek çalışmaları çerçevesinde dans ettiğini ancak mevcut sandalye ile bunun çok zor olduğunu, sosyal ve kültürel faaliyetlerini rahat yapabilmesi için fonksiyonel bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu belirtti ve Bakan Yanık'tan fonksiyonel sandalye ricasında bulundu. Bakan Yanık, gencin talebini danışmanlarına not aldırarak, karşılıksız bırakmayacağını ifade etti. Bunun üzerine Bakan Yanık'a teşekkür eden Yusuf Örs'ü mutluluğu dikkatlerden kaçmadı.

YORUMLAR
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Bakan Yanık AK Parti Tekirdağ İl Danışma Toplantısı'nda konuştu Bakan Yanık AK Parti Tekirdağ İl Danışma Toplantısı'nda konuştu
Kaynak: İHA

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