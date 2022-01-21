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Balçova'da taşkın riskini bitirecek projede sona gelindi - Son Dakika

Balçova'da taşkın riskini bitirecek projede sona gelindi

21.01.2022 14:12
Balçova'da taşkın riskini bitirecek projede sona gelindi

Geçen yıl 2 Şubat'ta yaşanan yoğun yağışların etkilediği Balçova Çetin Emeç ve Eğitim Mahallesi'nde, taşkınları önlemek için başlatılan kapsamlı çalışmaların sonuna gelindi.

Geçen yıl 2 Şubat'ta yaşanan yoğun yağışların etkilediği Balçova Çetin Emeç ve Eğitim Mahallesi'nde, taşkınları önlemek için başlatılan kapsamlı çalışmaların sonuna gelindi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğünün Balçova'da başlattığı taşkın önleme çalışmaları sona geldi. Toplam yatırım bedeli yaklaşık 2 milyon lira olan proje kapsamında, Hacı Ahmet Deresi'nin 560 metrelik kesiminde taşkına neden olan kesit yetersizlikleri giderildi. Mevcut dere ıslah yapıları iyileştirilerek derede kapasite artırımı yapıldı.

"Bölgedeki taşkın riskini büyük oranda azalttık"

İZSU Kanalizasyon Dairesi Başkanlığında görevli İnşaat Mühendisi Umut Yılmaz Deveci, taşkının ardından bölgede ciddi bir etüt ve planlama çalışması yürüttüklerini, projeyle ilgili kararların çalışma öncesinde bölgede yaşayan vatandaşlarla yapılan toplantılar doğrultusunda verildiğini belirtti.

Deveci, "Halkımızın bölgede mağduriyet yaşamaması için başlattığımız kapsamlı çalışmalarımızın sonuna geldik. Hacı Ahmet Deresi'nde yaptığımız incelemelerin ardından Çetin Emeç Mahallesi'nde Fethi Bey Sokak ve Nazım Sokak arasındaki 560 metrelik dere yatağının üzerini açtık, derede güzergah ve kesit genişletme çalışmalarının yanı sıra 3 adet yol geçişini de yeniledik. Bundan sonra bu bölgede taşkın riskini büyük oranda azaltmış oluyoruz" diye konuştu.

Bölgedeki taşkın riskini minimize eden dere ıslah, yenileme ve taşkın kontrol çalışmalarının, 2 Şubat 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinin yıl dönümünde tamamlanacağı açıklandı. - İZMİR

Balçova'da taşkın riskini bitirecek projede sona gelindi
Balçova'da taşkın riskini bitirecek projede sona gelindi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çetin Emeç, Yatırım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balçova'da taşkın riskini bitirecek projede sona gelindi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balçova'da taşkın riskini bitirecek projede sona gelindi - Son Dakika
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