Balık adam ırmağa düşen cep telefonu için dalış yaptı - Son Dakika
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Balık adam ırmağa düşen cep telefonu için dalış yaptı

28.05.2022 22:42
Balık adam ırmağa düşen cep telefonu için dalış yaptı

Tokat'ta balık adam bir genç kızın ırmağa düşürdüğü cep telefonu kurtarmak için dalış yaptı.

Tokat'ta balık adam bir genç kızın ırmağa düşürdüğü cep telefonu kurtarmak için dalış yaptı.

Yeşilırmak nehrinde akşam saatlerinde bir genç kız deniz bisikletinden inerken cep telefonunu suya düşürdü. Telefonu suda kaybeden genç kız AFAD ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine AFAD'a bağlı dalgıç ekibi harekete geçti. Acil durumlarda suya dalış yapan kurtarma ekibi bu defa vatandaşa yardımcı olmak amacıyla suya daldı. Gecenin karanlığında el feneri ile suda arama yapan balık adam yaklaşık 10 dakikalık çalışmayla cep telefonunu buldu. Suyla temas ettiği için çalışmayan telefon sahibine teslim edildi. Genç kız ise cep telefonunu alarak bölgeden hızla uzaklaştı.

AFAD ekipleri geçtiğimiz haftada Yeşilırmak'a düşen telefonu bularak sahibine teslim etmişti. Su geçirmez özeliği olan telefonuna kavuşan kadın sevinç yaşamıştı. - TOKAT

Balık adam ırmağa düşen cep telefonu için dalış yaptı
Balık adam ırmağa düşen cep telefonu için dalış yaptı
Balık adam ırmağa düşen cep telefonu için dalış yaptı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Tokat, AFAD, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balık adam ırmağa düşen cep telefonu için dalış yaptı - Son Dakika


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