Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, şehit yakınları ve gazileri unutmadı - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, şehit yakınları ve gazileri unutmadı

14.04.2022 09:54
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, şehit yakınları ve gazileri unutmadı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık ilçesinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık ilçesinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. İftar programı ve erzak dağıtımında birlik beraberlik mesajı verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nden (BAKOM), Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlarla Ayvalık'ta önceden tespit edilmiş ihtiyaç sahiplerine, yüzlerce Ramazan kolisi de dağıtıldı.

Başkan Yılmaz, Ayvalık'ta esnaf, kahve ve ev ziyaretleri gerçekleştirip ihtiyaç sahiplerinin de yüzünü güldürdü. Engellilerin de unutulmadığı etkinlikte, Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Merkezi tarafından belirlenen engellilere de yatak, tekerlekli sandalye ve akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı.

İlçede 3 bin kişilik iftar düzenleyen belediyenin iftarlarına eşlik eden Başkan Yılmaz ile beraberindekiler, iftar öncesi ve sonrası ayrıca düzenlenen Hacivat-Karagöz gölge oyunu ve tasavvuf dinletisi gibi etkinliklere katılarak Ramazan'ı vatandaşlarla birlikte geçirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran Ayvalık'taki temaslarında ilçedeki gaziler ve şehit ailelerini de unutmadı.

Ayvalık programı çerçevesinde, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Ayvalık Şubesi'ne anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

Başkan Yılmaz ve Ekrem Başaran'ın gazi ve şehit ailelerine yönelik gerçekleştirdikleri ziyarette, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, AK Parti İlçe Teşkilatı yönetici ve üyeleriyle, Cumhur İttifakı'nın MHP'li üyeleri de hazır bulundu.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu ile bir süre görüşen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilçedeki gazi ve şehit ailelerin ihtiyaçları konusunda bilgiler aldı.

Vakfın Ayvalık Şubesi üyesi gazilere erzak kolilerinin dağıtıldığı etkinlikte, Şube Başkanı Kıranoğlu, Yücel Yılmaz'a katkılarından dolayı bir plaket takdim etti.

Gazilere yönelik gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Bugün Ayvalık ilçemizde büyükşehir belediyemiz ve çalışanlarımızla birlikte ziyaretler yapıyoruz. Bağışlanma ayı Ramazanın bereketini, mağfiretini hep birlikte yaşıyoruz. Bu gün bu ulvi duyguları Ayvalıklı şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte yaşıyoruz" dedi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran da yaptığı açıklamada, il teşkilatı olarak Ramazan ayı süresince Balıkesir'in 20 ilçesini ziyaret edip, hem teşkilatlarının üyelerini hem de vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını kaydederek, "Bugün bu amaçla Ayvalık'tayız. Bu noktada Büyükşehir Belediyemizin de Ayvalık'ta gerçekleştirmiş olduğu sıcak yemek dağıtımı, gıda kolilerinin dağıtımı ve esnaf ziyaretlerine destek veriyoruz" diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Cumhur İttifakı üyesi partililerin Ayvalıklı gazi ve şehit ailelerine yönelik ziyaret, topluca çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, şehit yakınları ve gazileri unutmadı
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, şehit yakınları ve gazileri unutmadı
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, şehit yakınları ve gazileri unutmadı
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, şehit yakınları ve gazileri unutmadı
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, şehit yakınları ve gazileri unutmadı

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Balıkesir, Hisarcık, Ayvalık, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, şehit yakınları ve gazileri unutmadı - Son Dakika


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