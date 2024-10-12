Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Ulaşım Desteği - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Ulaşım Desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nden Öğrencilere Ulaşım Desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 'Okulunuz Uzaksa Büyükşehir Yakın' projesi ile taşımalı eğitim gören öğrencilerin ulaşım sorununu çözdü. Aileler, Başkan Ahmet Akın'a teşekkür ederek, çocuklarının okula güvenle gitmelerinin mutluluğunu paylaştı.

12.10.2024 09:55  Güncelleme: 09:57
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Taşımalı eğitim gören öğrencilerin mağduriyetini gidererek "Okulunuz Uzaksa Büyükşehir Yakın" projesini hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri okullarına güvenle ulaştırmayı sürdürüyor. Ulaşım sorununu Başkan Ahmet Akın'a iletir iletmez dönüş yapıldığını söyleyen aileler, "Başkanımız derdimize derman oldu" diyerek mutluluklarını paylaştılar.

"Okulunuz Uzaksa Büyükşehir Yakın" projesi ile taşımalı eğitim gören öğrencilerin mağduriyetini gideren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayıp da merkezdeki okullarına gidemeyen öğrenciler için imkanları seferber etti. Kırsal mahallelerdeki öğrencilerin eğitimlerinden mahrum kalmaması için belediye otobüslerini öğrenci servisi olarak tahsis eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın bu hizmeti takdir topladı. Evlatlarının ulaşımı için tüm imkanları seferber eden Başkan Akın'a teşekkür eden aileler, çocuklarını güvenle okula göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler.

"Okulumuza rahatlıkla gidip geliyoruz"

Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan ulaşım desteğiyle ilgili konuşan öğrencilerden Ubeyde Çelik, "İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyorum. Memnunum her şeyden. Bu hizmet daha iyi oldu. Eskiden çok uğraştırıyorlardı. Artık herkesi okullarına kadar bırakıyorlar. Ahmet Başkanımıza bu hizmetten dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Taşımalı sistemin kaldırılması nedeniyle zorluklar yaşadıklarını söyleyen Sevdenur Akgün, "Bu taşımalı sistemin kaldırılması çok kötü oldu bence hiç iyi olmadı. Çok zorluk çekiyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Bizim için bir yardımları oldu ve böyle olması da çok iyi oldu. Ahmet Akın'a da çok teşekkür ediyoruz bu yardımı için. Bize çok faydası oldu. Diğer türlü otobüslerle aktarmalı gitmek zorunda kalıyorduk. Önce garaja oradan da dolmuşa binip okula gitmek zorunda kalıyorduk. Böyle tek seferde çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz okulumuza" şeklinde konuştu.

12. sınıf öğrencisi olan Elif Hanedar, "Büyükşehir Belediyesi'nin hizmeti sayesinde rahatlıkla gelip gidebiliyoruz. Bu da bizim için daha büyük bir avantaj oldu. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Ahmet Başkanımız bizi düşündü taşımalı sistemi iyileştirdi. Güzel hediyeler getirdi, servis düzeni çok güzel, teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Tüm öğrenciler adına başkanımıza teşekkür ederim"

Okullarına giderken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım desteği sayesinde büyük bir rahatlığa kavuştuklarını belirten Elif Nur Çobanoğlu, "Eskiden otobüs muhabbetleri biraz zorluyordu. Bizim okul saatlerimiz uymuyordu çoğu zaman. ya geç kalıyorduk ya da erken gidiyorduk. O yüzden bu çok iyi oldu. Okulumuza rahat gidip rahat dönebiliyoruz. Aktarma yapmıyoruz. Aktarmasız olması daha iyi. Ahmet Başkanımıza bize bu yaptığı iyilikten dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Gönen Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Zeynep Türkay da, "Taşımalı ulaşımın kaldırılması bizim için çok kötü oldu. Zaten 12. sınıfta olduğum için ulaşımda sıkıntı yaşıyorum. Ders çalışmamdan gidiyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından böyle bir uygulama yapılması çok güzel oldu. Böyle bir projeyi ürettikleri için tüm öğrenciler adına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Ahmet Başkanımız bir söylememizle sorunu çözdü"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın ulaşım desteği sayesinde evlatlarının okula rahatlıkla gidip geldiklerini dile getiren aileler, "Kırsal mahalle diye geçtiğimiz için öğrencilerimizin ulaşım problemi vardı. Okul çıkışında servis sağlayamamıştık. Gitmediğimiz kapı kalmadı. Başkanımızdan Allah razı olsun, haberi olduğu zaman bir kere de derdimize derman oldu. Çocuklarımıza da ulaşım gerçekleştirdi. Ben kendi adıma, arkadaşlarım ve öğrencilerimiz adına ona çok teşekkür ediyorum. Çok duyguluyum. Allah işini gücünü rast getirsin. Allah razı olsun, hep yanındayız" ifadelerini kullandılar. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Ulaşım Desteği - Son Dakika

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