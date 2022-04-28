4 bin kişilik sokak iftarı böyle görüntülendi - Son Dakika
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4 bin kişilik sokak iftarı böyle görüntülendi

28.04.2022 15:36

4 bin kişilik sokak iftarı böyle görüntülendi Burhaniye ilçesinde, Belediye, Kadir Gecesi'nde Cumhuriyet Meydanında iftar yemeği düzenledi.

4 bin kişilik sokak iftarı böyle görüntülendi

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Belediye, Kadir Gecesi'nde Cumhuriyet Meydanında iftar yemeği düzenledi. Yaklaşık 4 bin kişinin katılarak oruçlarını açtığı iftarda, dayanışma ve kaynaşmanın en güzel örneği yaşanırken, iftar sofraları da drone ile görüntülendi,

İftar programında konuşan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, katılımcılara teşekkür etti. Meydanı dolduran vatandaşlar ezanla birlikte oruçlarını açarken, Müftü Mustafa Ali Işık da dua yaptı. İki yıldan bu yana pandemi sebebiyle bir araya gelinemediğini anlatan Deveciler, "Burhaniye'mizde Ramazan ayının bereketiyle birlikte, 2 yıl sonra hep beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kadir gecesinde Burhaniyelileri bir araya getirelim dedik. Çünkü 11 ayın sultanı Ramazan Ramazanın da sultanı Kadir Gecesi. 3 gün sonra Bayramı idrak edeceğiz. Sevgili hemşehrilerimin, tüm Burhaniyelilerin başta Kadir gecesini daha sonra da Ramazan Bayramlarını kutluyorum "dedi. Cumhuriyet Meydanı ve meydana bağlı cadde ve sokaklarda kurulan iftar masalarının dolduğu iftar yemeğine Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mustafa Kıraç, Gazi ve Şehit aileleri, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve basın mensuplarının yanı sıra 4 bine yakın vatandaş katıldı. Havanın güzel olmasıyla birlikte iftara saatler kala tüm masaların dolduğu alanda ilçe sakinleri birlikte komşuluk ve muhabbet havası yaşadı. 5 ayrı noktada yemek dağıtımının yapıldığı programda vatandaşlar Kadir Gecesinde Burhaniye Müftüsü tarafından yapılan dualarla iftarlarını yaparak oruçlarını açtı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in masaları ziyaret ederek gelen misafirlerle tek tek ilgilendiği yemekte tasavvuf müziği eşliğinde vatandaşlar iftarlarını yaparak muhabbet etti.

4 bin kişilik sokak iftarı böyle görüntülendi
4 bin kişilik sokak iftarı böyle görüntülendi
4 bin kişilik sokak iftarı böyle görüntülendi
4 bin kişilik sokak iftarı böyle görüntülendi
4 bin kişilik sokak iftarı böyle görüntülendi
4 bin kişilik sokak iftarı böyle görüntülendi
4 bin kişilik sokak iftarı böyle görüntülendi
4 bin kişilik sokak iftarı böyle görüntülendi
4 bin kişilik sokak iftarı böyle görüntülendi
4 bin kişilik sokak iftarı böyle görüntülendi

YORUMLAR
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Burhaniye Belediyesi'nden 4 Bin Kişilik İftar Burhaniye Belediyesi'nden 4 Bin Kişilik İftar Karşıyaka Çarşı'da 5 Bin Kişilik İftar Karşıyaka Çarşı'da 5 Bin Kişilik İftar

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 4 bin kişilik sokak iftarı böyle görüntülendi - Son Dakika


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