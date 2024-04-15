Balıkesir'de çatı yangını paniği - Son Dakika
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Balıkesir'de çatı yangını paniği

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Balıkesir'in merkez ilçesi Altıeylül'de 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, çevredeki yapıları tehdit etmeden söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

15.04.2024 11:47  Güncelleme: 11:49
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Balıkesir'de korkutan çatı yangını

BALIKESİR - Balıkesir'in merkez ilçesi Altıeylül'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, kentin işlek caddelerinden Anafartalar Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hem bina içinden hem de sepetli araçla müdahale ettiği yangın, çevredeki binalara sıçramadan yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Yangında, binanın çatı bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Balıkesir\'de çatı yangını paniği
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de çatı yangını paniği - Son Dakika

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