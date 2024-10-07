Balıkesir'de Gençlere 'Günaydın Çorbası' İkramı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Balıkesir'de Gençlere 'Günaydın Çorbası' İkramı

Balıkesir\'de Gençlere \'Günaydın Çorbası\' İkramı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sabahlarını sıcak çorba ile taçlandırmak için 'Günaydın Çorbası' projesini başlattı. Her sabah gençlere çorba ikram edilecek.

07.10.2024 12:58  Güncelleme: 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin güne sıcak bir başlangıç yapmaları için "Günaydın Çorbası" ikramını başlattı.

Sosyal belediyecilik uygulamalarıyla ihtiyaca göre hizmet üreten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ahmet Akın'ın talimatları doğrultusunda hafta içi her sabah 07.00'den itibaren, gençlere yönelik sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Hafta içi her sabah sıcak çorba ikram edilecek

Eğitimin her alanında öğrencilerin yanında olmayı sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sıcak çorba ikramını bugünden itibaren Kurtdereli Spor Salonu ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Durağı yanında öğrencilerin hizmetine sundu. Gençlerin güne sıcak bir başlangıç yapmaları için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi'nin çorba ikramı ilk günden ilgi gördü. Öğrenciler derse gitmeden sıcak çorbalarını içerek güne başladılar. "Gençlerimize Günaydın Çorbası Bizden" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında gelen taleplere göre yeni noktalarda da çorba ikramı yapılması hedefleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'de Gençlere 'Günaydın Çorbası' İkramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:31 İddialı dizilerle er meydanında savaşamadı reyting kurbanı dizi final veriyor İddialı dizilerle er meydanında savaşamadı reyting kurbanı dizi final veriyor
13:08 Tekirdağ’da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber
12:54 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
11:57 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
11:37 Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv’e füze saldırısı başlattı Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı
23:35 Sur canisi Semih Çelik’in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı Sur canisi Semih Çelik'in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı
23:25 Giovanni van Bronckhorst’dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf
23:08 Okan Buruk’tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler
22:50 Erden Timur’dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:50 Kız yurdunda panik Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı
21:40 İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler
21:36 Adana Demirspor’da başkan Murat Sancak görevi bıraktı Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak görevi bıraktı
21:04 Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 13:42:52. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Gençlere 'Günaydın Çorbası' İkramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.