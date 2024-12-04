Balıkesirli Milli Mücadele Kahramanı Hasan Basri Çantay 60. Yılında Anıldı

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Balıkesirli Milli Mücadele Kahramanı ve TBMM İlk Karesi Milletvekili gazeteci, yazar, fikir, aksiyon, ve din adamı Hasan Basri Çantay vefatının 60. Yılında Balıkesir Üniversitesinde anıldı.

Hasan Basri Çantay'ı anma programına Balıkesir Üniversitesinin ev sahipliğinde; İlahiyat Fakültesi, Balıkesir Müftülüğü, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hasan Basri Çantay Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği iş birliğinde "Vefatının 60. Yılında Hasan Basri Çantay'ı anma programı düzenlendi.

Hasan Basri Çantay konferans salonunda düzenlenen etkinliğe; Balıkesir Vali Yardımcıları Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Ali Edip Budan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Fatih Satıl, BAÜN İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkan, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, il protokol üyeleri, senato üyeleri, Genel Sekreter Yemliha Yanar, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden etkinliği açılış konuşmasını BAÜN İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkan yaptı. Etkinlik, moderatörlüğünü BAÜN Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit'in gerçekleştirdiği; 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Nevzat Aşık ve Ali Yılma Çantay'ın konuşmacı olarak katıldığı "Vefatının 60. Yılında Hasan Basri Çantay Paneli" ile devam etti.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. "Vefatının 60. Yılında Hasan Basri Çantay'ı anma programımızı gerçekleştirdik. Fakültemiz Hasan Basri Çantay Konferans Salonunda yapılan anma programına Vali Yardımcıları Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ve Ali Edip Budan, Karesi Kaymakamı Metin Aslanbaş Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof Dr. Fatih Satıl, Genel Sekreter Yemliha Yanar, Mühendislik Fakültesi Dekanı Zafer Aslan, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derdiman, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren, İl Müftü Yardımcıları Ahmet Altacı ve Gafur Yıldırım, Altıeylül Müftüsü Hayati Yelkovan, Kepsut Müftüsü Muharrem Dutar, Balıkesir Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Mert, Memur-Sen Balıkesir Şube Başkanı Ercan Kurter, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, İlim Yayma Cemiyeti Balıkesir Şube Başkanı Halil Rıfat Çanakcı, Çantay'ın akrabaları, akademisyen hocalarımız, öğrencilerimiz ve davetli misafirlerimiz katıldı. Programımız İstiklal Marşımızın ardından hafız öğrencimiz Ahmet İlhan'ın Kur'an tilaveti ile başladı. İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkan'ın açılış konuşmasının ardından Çantay'ın hayatını anlatan belgesel gösterimi yapıldı. Gösterim sonrasında Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit, Prof. Dr. Nevzat Aşık ve Hasan Basri Çantay'ın torunu Ali Yılma Çantay'ın konuşmacı olarak katıldığı Panel gerçekleştirildi. Plaket takdimiyle sona eren programın ardından misafirlere pilav ayran ikramı yapıldı. Programımızın gerçekleşmesinde emeği geçen akademik ve idari personelimize ve programımızı teşrif eden tüm misafirlerimize teşekkür ederiz. Bu vesileyle Hasan Basri Çantay'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhu şad olsun" dedi. - BALIKESİR