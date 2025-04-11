Balkonda Mahsur Kalan Ebabil Kuşu Kurtarıldı

Balkonda mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldıktan sonra doğa salındı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir apartmanın balkonunda mahsur kalan ebabil kuşu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Etiler Mahallesi'nde bir vatandaşın apartman balkonunda çırpınan kuşu fark etmesi üzerine durum Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ebabil kuşunu dikkatli bir şekilde mahsur kaldığı yerden kurtardı. Sağlık kontrollerinin ardından herhangi bir yarası bulunmayan kuş, doğal yaşam alanına bırakıldı.