Balmumu Atölyesi ile Eğlenceli Eğitim

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Afyonkarahisar Diyanet Vakfı Kadın Kolları, 4-11 yaş arasındaki öğrenci ve velilerine yönelik balmumu atölyesi etkinliği düzenledi.

Etkinlik, hem çocuklardan hem de velilerden büyük ilgi gördü. Kur'an kursu öğreticisi ve TDV Gönüllüsü Hatice Gülşen'in rehberliğinde, Kur'an ve dini bilgiler eğitiminin yanı sıra düzenlenen atölye çalışması, minik ellerin emeğiyle, birbirinden güzel balmumu ürünlerini ortaya çıkardı. Hem güzel vakit geçirme hem de yeni bir beceri kazanma fırsatı bulan veliler ve çocukları, etkinlikten oldukça memnun ayrıldı.

Afyonkarahisar Diyanet Vakfı Kadın Kolları, bu tür etkinliklerle çocukların din eğitimi alırken aynı zamanda topluma gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor. - AFYONKARAHİSAR