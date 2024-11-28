Bandırma'da Yeni Metrobüs Hattı Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Bandırma'da Yeni Metrobüs Hattı Açıldı

Bandırma\'da Yeni Metrobüs Hattı Açıldı

Bandırma'da, BTT tarafından devreye alınan metrobüs hattı, hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sunuyor.

28.11.2024 09:37
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Bandırma'nın şehir içi ulaşım altyapısını güçlendirecek yeni bir adım atıldı. Bandırma Toplu Taşıma (BTT) tarafından devreye alınan metrobüs hattı, kentin önemli noktalarını birbirine bağlayarak hem hızlı hem de konforlu ulaşım imkanı sunuyor.

Yeni metrobüs hattı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bandırma Devlet Hastanesi ve kent merkezini kapsayan güzergahıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 282 yolcu kapasitesine sahip olan metrobüs, geniş iç hacmi ve modern tasarımıyla toplu taşımada önemli bir ihtiyaca cevap verecek.

Özellikle yoğun saatlerde trafiği rahatlatmayı amaçlayan sistem, öğrenciler ve şehir sakinleri için günlük ulaşımı daha kolay hale getirecek. Bandırma'nın ulaşım altyapısındaki bu yenilik, vatandaşların hem zamandan tasarruf etmesini hem de daha konforlu bir yolculuk deneyimi yaşamasını hedefliyor.

Toplu taşıma sistemine yapılan bu yatırım, şehrin büyüyen nüfusuna ve artan ulaşım talebine etkili bir çözüm olarak değerlendiriliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ulaşım, Turizm, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bandırma'da Yeni Metrobüs Hattı Açıldı - Son Dakika

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