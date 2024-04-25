Banu Parlak'ın güzellik merkezine saldırı davası devam ediyor - Son Dakika
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Banu Parlak'ın güzellik merkezine saldırı davası devam ediyor

Banu Parlak\'ın güzellik merkezine saldırı davası devam ediyor

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın Bahçeşehir'deki güzellik merkezine yapılan saldırıya ilişkin dava Küçükçekmece Adliyesi'nde görüldü. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Banu Parlak ve avukatı duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

25.04.2024 15:57  Güncelleme: 16:00
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Çocuğumun can güvenliğinden endişe ettiğini belirten sosyal medya fenomeni Banu Parlak, "Çocuğumun can güvenliğinden endişe ediyorum. Tutukluluklarının devamına karar verildi. Adalete güveniyoruz. Kumpas kumpas deniliyor. Bakın benim bunu yapma kudretim yok. Artık insanların gözünden bu algıyı oluşturmaktan vazgeçsinler. Kendilerini mağdur gösterip beni kötü göstermeye çalışmalarından çok yoruldum çok sıkıldım" dedi.

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan sosyal medya fenomeni Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın 'azmettirme' suçundan cezalandırılması istenen davanın görülmesine Küçükçekmece Adliyesi'nde devam edildi. Mahkeme, yakalama kararlarının ve tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dosyanın İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosya ile birleştirilmesine hükmedilerek duruşma ertelendi. Duruşma sonrası Banu Parlak ve avukatı Yalçın Tok basın mensuplarına açıklama yaptı.

Çocuğumun can güvenliğinden endişe ettiğini belirten Banu Parlak, "Çocukları için üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Mahkeme salonunda kızını gördüm. Fakat benim de bir evladım var bende arkasında durmak zorundayım. Bende kendi çocuğumun güvenliğini düşüyorum. Çocuğumun can güvenliğinden endişe ediyorum. Tutukluluklarının devamına karar verildi. Adalete güveniyoruz. Kumpas kumpas deniliyor. Bakın benim bunu yapma kudretim yok. Artık insanların gözünden bu algıyı oluşturmaktan vazgeçsinler. Kendilerini mağdur gösterip beni kötü göstermeye çalışmalarından çok yoruldum çok sıkıldım" dedi.

Banu Parlak'ın Avukatı Yalçın Tok Duruşma sonunda Banu Parlak'a iki kişinin tükürdüğünü belirterek "Bir örgüt soruşturması var. Onunla birleştirme kararı verildi. Duruşma salonundan çıktığımızda iki tane benim tanımadığım ama fenomen olduğunu iddia eden iki kişi Banu hanıma tükürerek hakaret ettiler. Onlar hakkında da hemen suç duyurusunda bulundum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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