Başakşehir'de medya mensupları sahurda bir araya geldi - Son Dakika
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Başakşehir'de medya mensupları sahurda bir araya geldi

17.04.2022 12:11
Başakşehir'de medya mensupları sahurda bir araya geldi

Başakşehir Belediyesi, geleneksel hale gelen sahur buluşmasında medya mensuplarını ağırladı.

Başakşehir Belediyesi, geleneksel hale gelen sahur buluşmasında medya mensuplarını ağırladı. Sahur programına gazete, radyo, televizyon ve internet medyasından birçok davetli katıldı.

Başakşehir Belediyesi, geleneksel hale gelen sahur buluşmasında medya mensuplarını ağırladı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun da bulunduğu sahur programına gazete, radyo, televizyon ve internet medyasından birçok davetli katıldı. Başkan Kartoğlu, "Bugün bizi şereflendirdiniz. Başakşehir mutluluğun şehri, sizinle bir kez daha mutlu oldu. Hatta daha da mutlu oldu. İnşallah bundan sonra da birlikte yapmış olduğumuz güzel faaliyetlerle daha da mutlu olacak. Modern mimarisi ile Başakşehir herkesin yaşamak istediği bir yer" dedi. - İSTANBUL

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Başakşehir Belediyesi, Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başakşehir'de medya mensupları sahurda bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'de medya mensupları sahurda bir araya geldi - Son Dakika
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