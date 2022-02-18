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Başarılı güreşciler ödüllendirildi - Son Dakika

Başarılı güreşciler ödüllendirildi

18.02.2022 11:35
Başarılı güreşciler ödüllendirildi

Kastamonu' da düzenlenen Genç B Okullar grekoromen güreş grup şampiyonasında, birinci olan Sungurlu Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Samet Tekdemir ve ikinci olan Orçun Akduman okul yönetimi tarafından ödüllendirildi.

Kastamonu' da düzenlenen Genç B Okullar grekoromen güreş grup şampiyonasında, birinci olan Sungurlu Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Samet Tekdemir ve ikinci olan Orçun Akduman okul yönetimi tarafından ödüllendirildi.

Sungurlu Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Kerim Mandıralıoğlu, "Genç B Okullar grekoromen güreş grup şampiyonasında birinci olan öğrencilerimizi ödüllendirdik. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başta Antrenör Çelebi Bayır olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Daha güzel nice başarılara inşallah" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Başarılı güreşciler ödüllendirildi

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İmam Hatip Liseleri, Sungurlu, okullar, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başarılı güreşciler ödüllendirildi - Son Dakika


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