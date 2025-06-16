Başiskele Belediyesi Evlilik Okulu Eğitimleri Devam Ediyor

Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen Evlilik Okulu'nda eğitimler devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Evlilik Okulu, aile birliğinin sağlam temeller üzerine kurulması, evlilik kurumunun daha sağlıklı ve uzun ömürlü olması amacıyla çiftlere evlilik öncesi ve sonrası dönemde sağlıklı ilişki ve iletişim kurmaları konusunda rehberlik ediyor.

Projenin hayata geçmesinden bu yana 22'ncisi düzenlenen ve sezonun final eğitimi olan Evlilik Okulu'nda çiftler yine faydalı ve değerli bilgiler edindi. Başiskele Belediyesi Sosyal Tesisleri Antik Köfte ve Restoran'da, uzman klinik psikolog eşliğinde interaktif olarak gerçekleştirilen eğitimlerde; çiftlere iletişim becerileri, çatışma çözme yöntemleri, finansal planlama bilinci ve duygusal zekayı geliştirme gibi konularda kapsamlı bilgiler verildi.

Çeşitli oyunlarla desteklenen eğitim sayesinde çiftler hem eğlendi hem de aile olma yolunda bilinçlendi.

Eğitimlere katılan her nişanlı çift, Başiskele Belediyesi'nin düğün salonlarından yüzde 20 indirim hakkı kazandı. Eğitim sonunda yapılan çekilişte ise bir çifte robot süpürge, bir çifte kahve makinesi, iki çifte ise akşam yemeği hediye edildi. - KOCAELİ