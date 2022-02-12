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Başkan Adayı Pekmezci'den BGC'ye ziyaret - Son Dakika

Başkan Adayı Pekmezci'den BGC'ye ziyaret

12.02.2022 12:11
Başkan Adayı Pekmezci'den BGC'ye ziyaret

Bayburt Kahveciler, Otelciler ve Lokantacılar Odası, 3 Mart 2022 Perşembe günü 18. Olağan Genel Kurul kongresini yapacak.

Bayburt Kahveciler, Otelciler ve Lokantacılar Odası, 3 Mart 2022 Perşembe günü 18. Olağan Genel Kurul kongresini yapacak. Başkan adayı İbrahim Pekmezci, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek, başkan adaylığını kamuoyuna duyurdu.

25 yıldır esnafın içinde olduğunu, iki dönemdir de odanın yönetiminde olduğunu ifade eden Pekmezci, hizmet için aday olduğunu, seçimleri kazanması halinde oda üyelerinin sorunlarının tamamına çözüm üreteceklerini belirtti.

Pekmezci, başkan adaylığına 7 ay öncesinde karar verdiğini, bu süre zarfında çevresini de haberdar ettiğini belirterek, kongrede oy kullanacak tüm delegeye ulaştığını belirtti.

Kongrede 337 üyenin oy kullanacağını söyleyen Pekmezci, 3 Mart 2022 günü yapılacak kongrede tüm esnaflardan destek istedi.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, ziyaretlerinden dolayı İbrahim Pekmezci'ye teşekkür ederek, başarılar diledi. - BAYBURT

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Bayburt, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Adayı Pekmezci'den BGC'ye ziyaret - Son Dakika


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