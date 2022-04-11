Başkan Akın meclis üyelerini bilgilendirdi - Son Dakika

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Nisan Ayı Meclis Toplantısında yaptığı açıklamayla akaryakıt ve elektrik başta olmak üzere meydana gelen zamların belediyeye olan etkisini meclis üyeleri ve kamuoyuyla paylaştı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısında enflasyon kaynaklı bütçe gider artışlarını paylaştı. İnsan Kaynakları, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Aşevi ve Hayır Merkezinin başlıca giderlerinde 2021 ve 2022 yılı arasında oluşan fiyat farklarını tek tek açıklayan Başkan Çetin Akın, aynı zamanda zamlardan sonra 2021 ve 2022 yılı arasında elektrik faturasında meydana gelen miktar farkını da paylaştı.

Başkan Çetin Akın konuyla ilgili olarak şu bilgileri aktardı: "2021 yılında 136 milyon TL gerçekleşen bütçemizden 60 milyon 190 bin TL personel gideri olarak ödemişiz. Biz, eğer asgari ücrete bir daha zam gelmezse ve altıncı ayda yine gelecek olan zamları hesaplamazsak bu yıl 94 milyon 834 bin TL ödeyeceğiz. Fen İşleri Müdürlüğümüzde yalnızca akaryakıt fiyatlarını aldık. Fen İşleri Müdürlüğümüzde geçen yıl mazot için ödediğimiz para 1 milyon 239 bin TL. Bu yıl aynı işi yaparsak 8 milyon 766 bin TL ödeyeceğiz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde toplama ihalemizi 469 bin TL'ye vermişiz. Bu ay yalnızca ödeyeceğimiz fiyat farkı 853 bin TL. Yani 469 bin TL'ye aldığımız ihaleye 853 bin TL fiyat farkı ödeyeceğiz. Toplamda yalnızca Temizlik İşleri Müdürlüğünde mazota ödeyecek olduğumuz fiyat farkı - mazot bu şekilde 21 TL olarak kalırsa -20 milyon 15 bin TL. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzde kullandığımız araçlara 6 milyon 572 bin TL mazot için ödemişiz. Şimdi, 7 milyon 360 bin TL ödeyeceğiz. Aşevi ve Hayır Merkezine 2021 yılında toplam 968 bin TL ödemişiz. Aynı malzemeleri alırsak 1 milyon 700 bin TL ödeyeceğiz"

Başkan Çetin Akın ayrıca elektriğe gelen zamlardan sonra fiyat artışlarını da paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Turgutlu Belediyesi, 2021 yılında 2 milyon 431 bin TL elektrik parası ödemiş. Bu yıl bu şekilde kalırsa, bir daha zam gelmezse 7 milyon 719 bin TL elektrik faturası ödeyeceğiz. Gelirlerimize yüzde 18 zam gelmiş. Bu şekliyle geçen yılki işleri yaparsak bana 70 milyon TL ekstra para lazım. Nasıl çıkacağız işin içinden? Hep beraber kaynak oluşturalım diyorum, hadi beraber yönetelim. Kaynak söyleyin bana, kaynak oluşturalım" - MANİSA