Başkan Alemdar: "Kentsel dönüşümü de yapacağız, sanayideki dönüşümü de başaracağız"

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde yerel radyoların ortak yayınıyla Sakaryalılara seslendi. Başkan Alemdar, kentsel dönüşümde kaydedilen aşamayı ve gelecek hedeflerini anlattı. Kentsel dönüşüm için tüm senaryoları düşünüp hesapladıklarını ifade eden Alemdar, hak sahiplerinin dönüşümden yana olduğunu vurguladı. Başkan Alemdar, "Başarmaktan başka çaremiz yok. Kentsel dönüşümü de yapacağız, sanayideki dönüşümü de başaracağız. Sosyalleşmeyi de sağlayacağız. Kültür ve kongre merkezini, bilim merkezini, raylı sistemi, metrobüsü de yapacağız. Altyapıdan üstyapıya insanımızın ihtiyaç duyulan tüm çalışmaları Allah'ın izniyle Sakarya'ya kazandıracağız" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde yerel radyoların RATED ortak yayınında kentsel dönüşüm üzerine konuştu. Programın açılışında konuşan Başkan Alemdar, tüm radyocuların 13 Şubat Dünya Radyo Gününü ve Sakaryalıların Berat Kandili'ni kutladı. Sakaryalıların dönüşüm ilgili merak ettiği soruları Moderatör İlknur Çakar sordu, Başkan Alemdar cevapladı. Yapılan yayında kentsel dönüşümü enine, boyuna tüm ayrıntılarıyla konuşan Başkan Alemdar, süreçle ilgili tüm senaryoları ve hesaplamaları yaptıklarını vurgulayarak ayrıntıları tek tek anlattı.

"Depreme hazırlık beka meselesi"

İnsanları depremin değil binaların öldürdüğünü hatırlatan Başkan Alemdar, "Bizim bu topraklarda bu coğrafyada deprem gerçeğiyle yaşama mecburiyetimiz var. 43, 67 ve 99 depremini yaşamış olan bir şehiriz. 25-30 yıl arasında sürekli depremlerin yaşandığı Sakarya'da bizim için deprem bir beka meselesidir. Biz insanlarımızın teknolojik imkanların var olduğu bir çağda, insanları depremin değil binaların öldürdüğü bilincini aklımızdan çıkarmamız gerekir. Bunun için biz de yeni bir felaketi yeni bir depremi yaşamadan hem can kayıplarımızı hem mal kayıplarımızı ortadan kaldırmak istiyoruz. Öyle bir dönüşüm yapalım ki bundan sonra bir daha bu binalar insanlarımızı öldürmesin. Bu dönüşümle beraber üçlü sac ayağını oluşturmak istiyoruz. Sakarya'nın geleceğine biz dirençli, sosyal ve yeşil bir şehir damgasını vuralım istiyoruz. Şehrimizin geleceğini bugünden dizayn etmezsek, hazırlıklarımızı yapmazsak çok geç kalmış olabiliriz. Birçok projeye imza atabiliriz ama insanımızı geri getiremeyiz. Biz kimsenin burnunun kanamasını istemiyoruz" dedi.

"Tığcılar'ın yüzde 70'e yakını hasarlı bina"

Şehir merkezindeki binalar hakkında konuşan Başkan Alemdar, "Şehir merkezi başta olmak üzere bütün ilçelerimiz de 99 öncesinde yapılmış olan binaların tamamının dönüşüme sokmak istiyoruz. Bunun zorluklarını da sıkıntılarını da biliyoruz. Biz vatandaşımızın bu konuyla ilgili rızasını alarak bu işi başlatmak istiyoruz. Çıkmış olduğumuz bu yolda da Adapazarı Tığcılar Mahallesi'nde plan ve proje çalışmalarımızı, tespitlerimizi yaptık. Tığcılar mahallesi zemin itibariyle, bina stoku bakımından da yüzde 70'e yakını deprem öncesinden kalan binalardan oluşuyor. Tığcılar'da çoğu deprem öncesinde kalan binalar. Hasar görmüş, yorgun binalar. Buradan başlayarak şehri yeniden dönüştürmek istiyoruz. Vatandaşlarımızla ilk defa bir toplantı yaptık. Bu toplantıda da biz hiçbir şey sunmadık. Sadece niyetimizi, düşüncemizi ifade ettik. Deprem öncesi binaların dönüşmesi gerektiğini, bu binaların depreme dayanıklı olmadığını, bir deprem olursa burada can kaybı olacağını söyledik. Bu binalarda oturanların düşüncesi nedir, yaklaşımları ne olacak, kentsel dönüşme sıcak bakacaklar mı, bizden beklentilerinin neler olduğunu öğrenmek için bir toplantı yaptık. Tığcılar Mahallesi'ndeki hak sahiplerini çağırdık. Tablonun olumlu olduğunu gördük. Şimdi bundan sonraki süreçte vatandaşımızı en az katkıyla dönüşüme nasıl ortak ederiz diye hesaplamalar yapıyoruz. Bunu yaparken tek başımıza yapmıyoruz, devletimizin gücünü arkamıza alarak yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'la defalarca görüştük. Son bir görüşmeyi Sapanca'da yaptık. Bütün ekibimizle beraber Sakarya'nın gerçeklerini ortaya koyduk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve vatandaşımız el ele verdiğinde kentsel dönüşümü çok rahat yapabilecek olduğumuza inanıyorum" diye konuştu.

"Dönüşüm siyaset üstü mesele"

Kentsel dönüşümün siyaset üstü bir mesele olduğunu belirten Başkan Alemdar, "Bu mesele siyaset üstü bir mesele olduğu için bütün siyasi partilerimizin milletvekillerini bilgilendirip, yakın zamanda vatandaşlarımızla bire bir görüşmeye başlayacağız. Bu görüşmeleri bitirdikten sonra sağlam bir şehir oluşturmak adına, dirençli, sosyal ve yeşil şehir için düğmeye basmak istiyoruz. Vatandaşımızın hakkını korumak ve mağdur olmaması için her türlü tedbiri alıyoruz. Yıkıntıların kaldırılmasından, vatandaşlarımızın nerede konaklayacaklarına varıncaya kadar bütün hesaplamaları göz önünde bulunduruyoruz. Başarmaktan başka çaremiz yok. Bunun için de biz olmalıyız, birlikte olmalıyız, el ele vermeliyiz. Kentsel dönüşümü de yapacağız, sanayideki dönüşümü de başaracağız. Sosyalleşmeyi de sağlayacağız. Kültür ve kongre merkezini, bilim merkezini, raylı sistemi ve metrobüsü yapacağız. Altyapıdan üstyapıya insanımızın ihtiyaç duyduğu tüm çalışmaları Allah'ın izniyle Sakarya'ya kazandıracağız. Bizim en büyük önceliğimiz insanımızın can güvenliği. Kentsel dönüşümü, altyapıyı, sosyal projeleri bu anlayışla hayata geçiriyoruz. Vatandaşımızın burnu kanamasın, geleceğimiz güvence altında olsun diye çalışıyoruz. Şehirleşme sadece binalardan ibaret değil. Kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda güçlü bir Sakarya inşa etmek için birlikte hareket etmeliyiz. Biz inanıyoruz, başaracağız ve bu şehri hep birlikte daha yaşanabilir hale getireceğiz" şeklinde konuştu. - SAKARYA