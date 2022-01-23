Başkan Altun'dan vatandaşlara 'evden çıkmayın' uyarısı - Son Dakika

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ilçe genelinde devam eden karla mücadele çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, vatandaşlara aciliyet olmaması halinde evden çıkmamaları için uyarılarda bulundu.

Karla mücadele çalışmalarının sorun yaşanmaması için 24 saat kesintisiz sürdürüleceğini belirten Başkan Altun, "İlçemiz genelinde bazı mahallelerimiz ve ara yollarımız yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Fedakarca çalışan ekiplerimizin yoğun mücadelesi ile ulaşıma açılan yollar tipi ve kar nedeniyle kısa sürede tekrar kapanıyor. En büyük tesellimiz iklim krizinin, küresel ısınmanın ve su sorunlarının yaşandığı bu süreçte bereketli bir kış ayı geçiriyor olmamız. Yeter ki bereket yağmaya devam etsin ve bu kış geçen yıla oranla çok daha verimli geçsin. Biz mücadeleye hazırız ve sorun yaşanmaması için mücadelemizi 24 saat kesintisiz sürdüreceğiz. Bu süreçte hemşerilerimizden aciliyet olmadığı sürece evlerinden çıkmamalarını istiyorum. Can güvenliğiniz bizim için her şeyden önemli" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ