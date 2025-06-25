Başkan Arıcı, 10 Yaşındaki Kızın Akülü Tekerlekli Sandalye Talebini Yerine Getirdi

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, ilçede yaşayan 10 yaşındaki Efsa İlayda Afacan'dan gelen akülü tekerlekli sandalye talebini bizzat ulaştırarak küçük kızı sevindirdi.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, belediye bünyesinde faaliyete geçirdiği Sosyal Hizmet ve Destek Ekibi ile birlikte gönüllere dokunmaya devam ediyor. Başkan Arıcı, Sosyal Destek ve Hizmet ekibi ile birlikte de gönül köprüleri kurmayı sürdürürken, Yağcıdere Mahallesi'nde ikamet eden 10 yaşındaki Efsa İlayda Afacan'ın Akülü tekerlekli sandalye talebi üzerine harekete geçti. Küçük kızın talebini yerine getiren Arıcı, Afacan'ı evinde ziyaret ederek akülü tekerlekli sandalyesini teslim edip, "Minik Efsa güldü yüreklerimiz ısındı" dedi.

Ziyareti sırasında küçük kızın karnesini gösterdiği Başkan Arıcı; Efsa'nın başarı dolu bir eğitim hayatı olduğunu ve her zaman destek olmayı sürdüreceklerini belirtti. Minik Efsa ve ailesi Başkan Arıcı'ya anlamlı desteği için teşekkür etti. Arıcı, "Sosyal Destek ve hizmet ekimizle birlikte daima sahada ve vatandaşımızın yanındayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn Özlem Çerçioğlu'nun da destekleri ile Koçarlı'da Sosyal Belediyeciliği yaşatmaya devam edeceğiz "dedi. - AYDIN