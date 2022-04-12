Başkan Aşgın, birim müdürleri ile iftar buluştu - Son Dakika

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, belediye birim müdürleriyle iftarda bir araya geldi.

Park Bahçeler Müdürlüğünde Başkan Yardımcılarının da hazır bulunduğu iftar sonrası müdürlerle değerlendirme toplantısı yapan Aşgın, göreve geldikleri günden beri çok önemli işler yaptıklarını belirterek gayretleri için müdürlere teşekkür etti.

Gönüllere girmenin yaptıkları işi en iyi şekilde yaparak mümkün olduğunun altını çizen Başkan Aşgın "3 yıl içerisinde çok önemli işler yaptık. Tüm birim müdürlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Büyük bir gayretle, özveriyle çalışıyorsunuz. Gayretleriniz, yaptığınız işler herşeyin ötesinde. Daha güzelini, daha iyisini yapacak güç ve kabiliyetteyiz. Çorum'umuz her şeyin en güzelini hak ediyor." dedi.

Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve tüm personelin büyük bir uyum içerisinde çalıştığını dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, birim müdürlerini vatandaşa yönelik davranışlar konusunda da hatırlatmalarda bulundu. Vatandaşların dertleriyle dertlenmeleri, sevinçleriyle sevinmeleri gerektiği kaydeden Başkan Aşgın, "Tevazu, samimiyet ve gayretle uyum içerisinde çalışıyoruz. Mevcut durumumuzu her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Bütçe imkanlarımız çerçevesinde en iyi, en güzel hizmetleri vermeye gayret ediyoruz." diye konuştu. - ÇORUM