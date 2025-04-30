Başkan Aşgın, Vatandaşlarla Buluşuyor

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında vatandaşlarla buluşacak.

Çorum'da AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın öncülüğünde Türkiye genelinde hayata geçirilen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" halk buluşmalarının ikincisi, 2 Mayıs Cuma günü saat 14.00'te Ulu Camii Yanı Tarihi Çorum Meydanı'nda gerçekleştirilecek. "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programının ilk toplantısı vatandaşların yoğun katılımıyla Bedesten'de gerçekleştirilmişti. İkinci toplantı ise Tarihi Çorum Meydanı'nda yapılacak. Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler verip, vatandaşların sorularını cevaplandıracak.

Düzenlenecek olan programa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Katılımcı ve milletle bütünleşen belediyecilik anlayışıyla şehri birlikte yönetmeye devam ediyoruz. Bu anlamda ikincisi gerçekleştirilecek ve güzel şehrimiz Çorum'u birlikte konuşacağımız buluşmaya tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi. - ÇORUM