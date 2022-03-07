Başkan Atabay kadın personellerini unutmadı - Son Dakika
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Başkan Atabay kadın personellerini unutmadı

07.03.2022 21:48
Başkan Atabay kadın personellerini unutmadı

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Didim Belediyesi'nin kadın personellerine hediye dağıttı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Didim Belediyesi'nin kadın personellerine hediye dağıttı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, belediye ve bağlı şirketlerde çalışan kadın personellerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. 8 Mart Salı günü izinli sayılacak olan kadın personellere Didim Belediyesi Seramik Atölyesi'nde kendilerine özel hazırlanan hediyeleri dağıtan Başkan Atabay, kadınlar gününü kutladı. Belediyede bulunan tüm kadın personeller ile birebir ilgilenen ve anı fotoğrafı çekilen Başkan Atabay, tüm birimleri tek tek dolaştı. Renkli görüntülere sahne olan hediye dağıtımının ardından kadın personeller, Başkan Atabay'a teşekkür etti.

Başta Didimli ve Aydınlı kadınlar olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kadınlar için olduğu kadar bizler için de çok özel. Kadınlarımız sadece böyle özel günlerde değil, her gün bizim başımızın tacı. Bizler de, kendi belediyemizin bünyesinde bulunan seramik atölyesinde yapılmasını sağladığımız kişiye özel hediyeleri belediyemiz de çalışan kadınlarımıza dağıttık. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlarım" dedi.

Başkan Atabay, tüm Didimlileri 8 Mart Salı günü saat 14.00'da gerçekleştirilecek olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Parkı'nın açılışına davet etti. - AYDIN

Başkan Atabay kadın personellerini unutmadı
Başkan Atabay kadın personellerini unutmadı
Başkan Atabay kadın personellerini unutmadı
Başkan Atabay kadın personellerini unutmadı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Atabay kadın personellerini unutmadı - Son Dakika


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