Başkan Atabay, pazarcı esnafının taleplerini dinledi - Son Dakika
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Başkan Atabay, pazarcı esnafının taleplerini dinledi

21.04.2022 13:00
Başkan Atabay, pazarcı esnafının taleplerini dinledi

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Çarşamba Pazar Alanı'nda vatandaşlar ve pazarcı esnafı ile bir araya geldi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Çarşamba Pazar Alanı'nda vatandaşlar ve pazarcı esnafı ile bir araya geldi. Burada Didim Belediyesi ve CHP Didim İlçe Örgütü ortaklığında kurulan Halk Standı'nı da ziyaret eden Başkan Atabay, CHP Parti Okulu'nda verilen eğitim sonucu küçük üreticilere yönelik gerçekleştirilen projeyi yerinde inceledi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de her hafta kurulan Çarşamba Pazar Alanı'nı ziyaret etti. Başkan Atabay'a ziyaretinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile partililer eşlik etti. Alanda vatandaşlar ve pazarcı esnafı ile bir araya gelen Başkan Atabay ve beraberindeki heyet, Didimlilerin ve üreticilerin taleplerini dinledi.

CHP Parti Okulu'nda verilen eğitimin ardından CHP Didim İlçe Örgütü ve Didim Belediyesi ortaklığında Çarşamba Pazar Alanı'nda hayata geçirilen 'Halk Standı' da ilk kez vatandaşlar ile buluştu. Düşük miktarlarda ürünlerin satışını gerçekleştirmek üzere pazar alanına gelen üreticilere yönelik kurulan standın ilk ziyaretçileri de Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak oldu. Burada üreticiler tarafından satılan bal, zeytinyağı, çeşitli sebze ve meyveleri inceleyen Başkan Atabay, anlamlı proje nedeniyle CHP Didim İlçe Örgütü üyelerini tebrik etti. Başkan Atabay, Didim'de üreticilere ve vatandaşlara dönük projelerin sürdürüleceğini söyledi. - AYDIN

Başkan Atabay, pazarcı esnafının taleplerini dinledi
Başkan Atabay, pazarcı esnafının taleplerini dinledi
Başkan Atabay, pazarcı esnafının taleplerini dinledi
Başkan Atabay, pazarcı esnafının taleplerini dinledi
Başkan Atabay, pazarcı esnafının taleplerini dinledi

YORUMLAR
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Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Deniz Atabay, Hisarcık, Didim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Atabay, pazarcı esnafının taleplerini dinledi - Son Dakika


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