Başkan Ataç'tan Regaip Kandili Mesajı - Son Dakika
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Başkan Ataç'tan Regaip Kandili Mesajı

Başkan Ataç\'tan Regaip Kandili Mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında dostluk, kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Tüm Eskişehirlilerin kandilini kutlayan Ataç, barış ve mutluluk temennisinde bulundu.

01.01.2025 14:12  Güncelleme: 14:13
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Başkan Ataç, tüm Eskişehirlilerin Regaip Kandili'ni kutladığı mesajında, "Dostluk, kardeşlik, dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberlik duygularımızın daha da yoğun yaşandığı, üç ayların ve Regaip Kandili'nin tüm İslam alemi ile birlikte Eskişehir'imize hayırlı olmasını diliyorum. Bu duygular ile tüm hemşehrilerimin kandilini kutluyor; ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa esenlikler, barış, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Ataç'tan Regaip Kandili Mesajı - Son Dakika

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