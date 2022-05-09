Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Yağmur ve Şükür Dualarına Katıldı - Son Dakika
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Yağmur ve Şükür Dualarına Katıldı

09.05.2022 13:15
Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Yağmur ve Şükür Dualarına Katıldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Yukarı Söğütönü, Yukarı Kartal, Turgutlar ve Kargın Mahalleleri'nde düzenlenen yağmur ve şükür dualarına katıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Yukarı Söğütönü, Yukarı Kartal, Turgutlar ve Kargın Mahalleleri'nde düzenlenen yağmur ve şükür dualarına katıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kırsal mahalle sakinleri ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Ataç, bu kapsamda Yukarı Söğütönü, Yukarı Kartal, Turgutlar ve Kargın Mahalleleri'nde düzenlenen yağmur ve şükür dualarına katıldı. Etkinliklerde çok sayıda mahalle sakini ile bir araya gelen Başkan Ataç, vatandaşlar ile selamlaşarak sohbet etti.

Katıldığı yağmur ve şükür duaları hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, "Bugün kırsal mahallelerimizde düzenlenen etkinliklerde vatandaşlarımız ile birlikteydik. Yağmura, suya hepimizin ihtiyacı var. Bu güzel ve bereketli topraklar, yağan yağmurla daha da verimli hale geliyor. Birlikte geleneklerimizi yaşatırken dayanışmanın ve paylaşmanın mutluluğunu da paylaşıyoruz. Tüm hemşehrilerimin dualarının kabul olmasını temenni ediyor, üreticilerimize bereketli bir dönem diliyorum" dedi.

Başkan Ataç'a ziyaretlerinde Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Hasan Tutucu eşlik etti. Başkan Ataç'ı ağırlayan kırsal mahalle sakinleri de katılımından dolayı kendisine teşekkür etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Yağmur ve Şükür Dualarına Katıldı
Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Yağmur ve Şükür Dualarına Katıldı
Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Yağmur ve Şükür Dualarına Katıldı
Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Yağmur ve Şükür Dualarına Katıldı
Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Yağmur ve Şükür Dualarına Katıldı
Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Yağmur ve Şükür Dualarına Katıldı
Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Yağmur ve Şükür Dualarına Katıldı
Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Yağmur ve Şükür Dualarına Katıldı

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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