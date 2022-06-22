Başkan Atay, Kılıçdaroğlu'nu karşıladı - Son Dakika
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Başkan Atay, Kılıçdaroğlu'nu karşıladı

22.06.2022 18:01
Başkan Atay, Kılıçdaroğlu'nu karşıladı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, bir dizi açılış gerçekleştirmek için Aydın'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşıladı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, bir dizi açılış gerçekleştirmek için Aydın'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşıladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir takım ziyaretlerde bulunmak ve çeşitli açılışlar yapmak üzere Aydın'a geldi. Selçuk Efes Havalimanı'nda Kılıçdaroğlu ile selamlaşan Başkan Atay, bu görüntülerini sosyal medya hesaplarından, "CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Efeler Diyarı Aydın'ımıza hoş geldiniz" mesajıyla paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aydın programından sonra Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın bölgesini ziyaret etmeyi planladığı öğrenildi. CHP Aydın İl Başkanlığı'ndan paylaşılan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, 23 Haziran Perşembe günü de Aydın'da çeşitli toplantı, açılış ve törenlere katılacak. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Efeler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Atay, Kılıçdaroğlu'nu karşıladı - Son Dakika

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