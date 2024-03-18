Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Çanakkale Zaferi\'ni Kutladı

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Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bu zafer, vatan sevgisiyle dolu yüreklerin, birlik ve beraberlik ruhunun zaferidir. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet duyuyoruz" dedi.

Babadağ Belediye Başkanı ve İYİ Parti Babadağ Belediye Başkan adayı Ali Atlı, 18 Mart Şehitleri anma günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde, tarihin en büyük destanlarından birinin yeniden yaşamanın gururunun yaşandığı belirten Atlı sözlerine şöyle devam etti:

"Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde, tarihimizin en büyük destanlarından birini yeniden yaşamanın gururunu yaşıyoruz. Aziz şehitlerimiz, vatan toprağını korumak uğruna canlarını feda ederken, gelecek nesillere miras bıraktıkları özgürlük ve bağımsızlık sevdasıyla her zaman kalbimizde yaşayacaklar. Bu büyük zaferi kutlarken, milletimizin birlik ve beraberlik içinde olduğu günleri daima hatırlamalıyız.

Çanakkale Zaferi'nin 107'uncu yıl dönümünde, ecdadımızın azim ve fedakarlığıyla yazdığı destanı gururla anıyoruz. Bu zafer, vatan sevgisiyle dolu yüreklerin, birlik ve beraberlik ruhunun zaferidir. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet duyuyoruz. Ruhları şad olsun!" - DENİZLİ