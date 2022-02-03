Üye Girişi
Başkan Aygün, Çınarlı'da temaslarını sürdürdü - Son Dakika

Başkan Aygün, Çınarlı'da temaslarını sürdürdü

03.02.2022 13:23
Başkan Aygün, Çınarlı'da temaslarını sürdürdü

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Çınarlı Mahallesi'nde esnafı ve vatandaşları ziyaret etti.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Çınarlı Mahallesi'nde esnafı ve vatandaşları ziyaret etti.

Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ile birlikte Çınarlı Mahallesi'nde bir dizi ziyarette bulundu. İlk olarak rahatsızlıkları dolayısıyla evlerinde istirahat eden Feride Kilisli, Ali Kemal Şengöz ve Nurdane Karaşahin'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten heyet, ardından mahalle büyüklerinden Münire Sarıfakıoğlu'nu da ziyaret etti.

Heyet, ev ziyaretlerinin ardından Çınarlı Mahallesi Çenesuyu Caddesi'nde esnafı dolaşarak, mübarek üç aylarını tebrik etti. Esnaf ziyaretlerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Başkan Aygün, "Her hafta ayrı bir mahallede, ayrı bir bölgede esnafımızı ziyaret ediyor, onlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinliyoruz. Bizim için esnafımız, sadece ticaret yapan bir mesleği icra etmiyorlar. Esnafımızı aynı zamanda bulundukları bölgenin gözü, kulağı ve yol göstericileri olarak görüyoruz" dedi. - KOCAELİ

Başkan Aygün, Çınarlı'da temaslarını sürdürdü
Başkan Aygün, Çınarlı'da temaslarını sürdürdü
Başkan Aygün, Çınarlı'da temaslarını sürdürdü
Başkan Aygün, Çınarlı'da temaslarını sürdürdü

YORUMLAR
500

Zeki Aygün, Hisarcık, Derince, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Aygün, Çınarlı'da temaslarını sürdürdü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:46 Kılıçdaroğlu: Devlet yönetiminde en az yüzde 35 kadın istihdamı sözü veriyorum
13:06 İstanbul'a ayak bastı! Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar'ın uçağı indi
13:04 Otomobil 25 metre yükseklikten falezlere düştü, sürücünün durumu ciddi
12:59 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit reklam ücretlerine zam yaptı! Yıllık 10 milyon TL
12:59 İşte son 10 yılın zam şampiyonları! Hesap makineleri bile şaştı!
12:39 Migros Depo işçileri de iş bıraktı: Carrefour Depo'daki arkadaşlarımız da bizden haber bekliyor!
12:37 Samsun'da tarihi Atatürk heykeline saldırı: Halat bağlayıp yıkmaya çalıştılar
12:34 Seyhan Nehri'nden vinçle çıkarılan cesedi film izler gibi izlediler
12:33 TÜİK enflasyon sepetini güncelledi; doğalgaz ve elektriğin ağırlığı düşürüldü! 6 ürün yok
11:19 Polis memuru erkek arkadaşıyla misafirliğe gittiği evin balkonundan düştü! 25 gündür uyutuluyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 13:30:41. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Aygün, Çınarlı'da temaslarını sürdürdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement