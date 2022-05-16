Başkan Aygün: "Sevgi varsa engel yoktur" - Son Dakika

Derince Belediyesi tarafından Engelliler Haftası dolayasıyla program düzenlendi. Programda konuşan Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Sevgi varsa engel yoktur anlayışıyla yılın 365 günü çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Derince Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Deniz Mahallesi'nde yer alan Zübeyde Hanım Parkı'nda etkinlik düzenledi. Aygün, programda dernek üyelerinin talep ve önerilerini dinleyerek, yapılan çalışmalar hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

Programda konuşan Aygün, "Kuşkusuz engelli kardeşlerimizle bir araya gelmek, sizlerin sıkıntılarınızla dertlenmek sadece bir haftanın sınırlarına hapsedilemeyecek kadar önemli. Bizler de sevgi varsa engel yoktur anlayışıyla çalışarak yılın 365 günü yanınızda olduk, olmaya da devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her alanda olduğu gibi engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak da hem hükümetimiz hem de bizler yerel yönetimler olarak önemli çalışmalara imza attık. 20 yıldır, engelsiz bir dünyayı inşa etmek için hayatın her alanında büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik" dedi. - KOCAELİ