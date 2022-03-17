Başkan Aygün, Sırrıpaşa'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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Başkan Aygün, Sırrıpaşa'da temaslarda bulundu

17.03.2022 12:04
Başkan Aygün, Sırrıpaşa'da temaslarda bulundu

Derince Belediye Başkan Zeki Aygün, Sırrıpaşa Mahallesi'nde temaslarda bulunarak talep ve önerileri dinledi.

Derince Belediye Başkan Zeki Aygün, Sırrıpaşa Mahallesi'nde temaslarda bulunarak talep ve önerileri dinledi.

Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ile birlikte Sırrıpaşa Mahallesi'nde temaslarda bulundu. İlk olarak Sırrıpaşa Mahalle Muhtarı Hülya Yıldırım'ı ziyaret eden Başkan Aygün, "Hepimizin ortak gayesi ilçemize hizmet etmek. Bu noktada halkımızın adeta gözü kulağı olan muhtarlarımız, bizim de en önemli çözüm ortağımız" dedi.

Aygün ve Merdan, Sırrıpaşa Mahallesi'ndeki programlar kapsamında Pakmaya Huriye Pak İlkokulu Müdürü Okan Gökçe, öğretmenler ve okul aile birliği yöneticileri ile de bir araya geldi. Esnafı da ziyaret eden Aygün, bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Heyet, yapımı tamamlanan ve yakın zamanda hizmete sunulacak olan Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi'nde incelemelerde de bulundu. - KOCAELİ

Başkan Aygün, Sırrıpaşa'da temaslarda bulundu
Başkan Aygün, Sırrıpaşa'da temaslarda bulundu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Aygün, Sırrıpaşa'da temaslarda bulundu - Son Dakika


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