Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ressam Aysel Kaya'nın 'Benim Hikayem Resim Sergisi'ne katıldı - Son Dakika
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ressam Aysel Kaya'nın 'Benim Hikayem Resim Sergisi'ne katıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ressam Aysel Kaya\'nın \'Benim Hikayem Resim Sergisi\'ne katıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ressam Aysel Kaya'nın 'Benim Hikayem Resim Sergisi'nin açılışına eşi Merih Bakkalcıoğlu ile birlikte katıldı. Sergi, Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

07.05.2024 09:32  Güncelleme: 09:35
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ressam Aysel Kaya'nın "Benim Hikayem Resim Sergisi"nin açılışına katıldı. Açılışa eşi Merih Bakkalcıoğlu ile birlikte katılan Başkan Bakkalcıoğlu, sergiyi düzenleyen Aysel Kaya'yı birbirinden güzel eserleri için tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi fuaye salonunda düzenlenen serginin açılışına sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Açılış kurdelesini törene katılan sanatseverlerle birlikte kesen Başkan Bakkalcıoğlu serginin hayırlı olması temennisinde bulundu. Açılışın ardından Başkan Bakkalcıoğlu eşi Merih Bakkalcıoğlu ile birlikte sergiyi gezerek ressam Aysel Kaya'dan sergilenen eserler hakkında bilgi aldı. Tüm geliri Yardım Sevenler Derneği Bozüyük Şubesi bursiyerleri için kullanılacak olan "Benim Hikayem: Aysel Kaya Resim Sergisi" Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Sergi açılışına Başkan Bakkalcıoğlu ile birlikte CHP'li Belediye Meclis Üyeleri ve İl Genel Meclis Üyeleri de katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ressam Aysel Kaya'nın 'Benim Hikayem Resim Sergisi'ne katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ressam Aysel Kaya'nın 'Benim Hikayem Resim Sergisi'ne katıldı - Son Dakika
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