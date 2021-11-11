Başkan Bakkalcıoğlu'dan TCDD'ye sitem - Son Dakika

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 'Viyadük Köprü' projesinin onay için Türkiye Cumhuriyeti Demir Yollarına (TCDD) sunduklarını ve yaklaşık olarak 1 yıldır projenin onay beklediğini söyledi.

Bozüyük Belediye Meclisi kasım ayı olağan toplantısı Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda söz alan AK Parti Belediye Meclis üyesi Abdurrahman Kırgız, hemzemin geçitlerde yaşanan sıkıntıları dile getirerek "Geçtiğimiz günlerde itfaiyenin oralarda yaklaşık yarım saate yakın hemzemin geçidin açılmasını bekledik. Tren gelmiş, yolu kapatmış, trenin geçmesini bekledik. Biliyorsunuz Bozüyük'ümüzün ortasından bir tren yolu geçiyor ve her geçen günde bu tren taşımacılığının ben artacağını duyuyorum ve düşünüyorum. Şimdi bizim hastanemiz de yapıldı. Emeği geçenlere de buradan teşekkür ediyorum. Belediye olarak bir hemzemin geçide ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum" diyerek, bu konuda neler yapılabileceğini sordu.

"Niye onay vermiyor bilmiyorum"

Bu soru üzerine bir açıklama yapan Başkan Bakkalcıoğlu, göreve geldiği ilk günden itibaren hemzemin geçitler konusunda TCDD ile üst düzeyde görüşmeler ve önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti. Yapılan çalışmalar kapsamında Saraycık Caddesi'ndeki trafik sorununu da çözecek olan bir 'Viyadük Köprü' projesi hazırlandığını ve onay için TCDD'ye sunduklarını ve yaklaşık olarak 1 yıldır projenin onayını beklediğini anlatan Başkan Bakkalcıoğlu sözlerine şöyle devam etti;

"Tek şeritli, tek yönlü yol yapalım dedik. Yani Saraycık Caddesini tümden kapatmaktansa, ya güneyden kuzeye yada kuzeyden güneye tek şeritli, 4 metre genişliğinde ve tek yönlü geçen bir köprü. O zaman olabiliyor. Viyadük şeklinde. Şimdi onun da sonucunu bekliyoruz. Buna onay verilmiyor. TCDD niye onay vermiyor bilmiyorum. Birde de Turan Ekmek mevkiinde kokoreççilerin arkasında ki o köprüyü yapmak lazım. Biz her türlü katkıya hazırız ama bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de TCDD onaylayacak ve köprü yapımının önü açılacaktır. Gönderdiğimiz projedeki köprü, kent içerisindeki, hem sanayi çarşısındaki hem de Saraycık Caddesindeki trafiğe ortak katkı verecek bir köprüdür. İlk önceliklidir diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK