Başkan Bakkalcıoğlu: "Kadınlarımız sevgiyle var oldukça dünya daha güzel" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Bakkalcıoğlu: "Kadınlarımız sevgiyle var oldukça dünya daha güzel"

07.03.2022 16:52
Başkan Bakkalcıoğlu: "Kadınlarımız sevgiyle var oldukça dünya daha güzel"

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Türk kadını, bugün demokrasisiyle övünen tüm ülkelerin kadınlarından bir adım daha öndedir" diye belirtti.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Türk kadını, bugün demokrasisiyle övünen tüm ülkelerin kadınlarından bir adım daha öndedir" diye belirtti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Varlıklarıyla toplumumuzun her katmanına şekil veren kadınlarımızın birlik, beraberlik ve dayanışma günü olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olsun. Sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda kadınların yaşam ve özgürce karar verme hakkını savunduğu önemli bir gündür. Cumhuriyet, kadınlara değer katarken, kadınlar da Cumhuriyet'e sahip çıkarak, koruyarak ve devrimlerini savunarak ülkenin aydınlık geleceğine ışık olmuşlardır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kadın-erkek eşitliğini sağlamak, kadının siyasal ve toplumsal yaşamda daha çok var olması adına yaptığı devrimci çalışmalar, Türk kadınına hak ettiği haklarını teslim etmiştir. Türk kadını, Atatürk devrimleriyle birlikte pek çok ülke kadınından çok daha önce haklarını almıştır. Bu yüzden Türk kadını, bugün demokrasisiyle övünen tüm ülkelerin kadınlarından bir adım daha öndedir. Diğer taraftan ülkemizde ne yazık ki son yıllarda kadına şiddet olayları toplumsal bir sorun halini almıştır. Bizler şiddetin karşısında, kadınlarımızın her zaman yanındayız. Kadınlarımız sevgiyle var oldukça dünya daha güzel. Bu duygu ve düşüncelerle, kadınların öldürülmediği, şiddete maruz kalmadığı, ekonomik anlamda daha özgür olduğu, emeğinin hakkını sonuna kadar aldığı, tümüyle eşitlenmiş bir yaşam umudu ile emeğin ve direnişin bayramı olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum" sözlerini kullandı. - BİLECİK

YORUMLAR
500
KORODAKİ 175 KADIN, 5 ÜLKENİN ŞARKILARINI SÖYLEYİP, KOSTÜMLERİNİ GİYDİ KORODAKİ 175 KADIN, 5 ÜLKENİN ŞARKILARINI SÖYLEYİP, KOSTÜMLERİNİ GİYDİ Başkan Bakkalcıoğlu Dodurgalılar Derneği'ni ziyaret etti Başkan Bakkalcıoğlu Dodurgalılar Derneği'ni ziyaret etti

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Togo Cumhuriyeti, Bozüyük, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Bakkalcıoğlu: 'Kadınlarımız sevgiyle var oldukça dünya daha güzel' - Son Dakika


Son Dakika
17:04 Adana'da yolda yürüyordu! Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
16:52 Galatasaray'da Fatih Terim ve Dursun Özbek'in geri dönüş hazırlığı başladı!
16:45 Kuyumcuya güvendiler! Dolandırılan esnaf ve mahalleli gözyaşları içinde dertleştiler
16:40 Araç sahiplerine kötü haber! Benzin 57 kuruş, motorin 1 lira 44 lira zamlandı
16:32 Boris Johnson: Ukraynalıların girişini kontrol altına almalıyız
16:19 Yarın 8 Mart! 339 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 165 kadın işçi iş kazasına kurban gitti
15:59 Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Ender, entrika için pozisyonu aldı!
15:54 Üç Kuruş yeni bölümünde neler olacak? Baybars kimi kurban edecek?
15:49 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Bozan, kendi devletini mi kuruyor?
15:49 Eski AK Partili belediye başkanı korumasını vurdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 17:10:59. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Bakkalcıoğlu: "Kadınlarımız sevgiyle var oldukça dünya daha güzel" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement