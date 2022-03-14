Başkan Bakkalcıoğlu'ndan sağlık çalışanlarına çiçekli kutlama - Son Dakika
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Başkan Bakkalcıoğlu'ndan sağlık çalışanlarına çiçekli kutlama

14.03.2022 16:53
Başkan Bakkalcıoğlu'ndan sağlık çalışanlarına çiçekli kutlama

Kendisi de aynı zamanda bir doktor çocuğu olan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla Bozüyük Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr.

Kendisi de aynı zamanda bir doktor çocuğu olan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla Bozüyük Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İlhan Zencirci, İlçe Sağlık Müdürü Büşra Özmen ve Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Caner Cerrah'ı makamlarında ziyaret etti.

Ziyaretlerinde Hastane Başhekimi Zencirci, ilçe Sağlık Müdürü Özmen ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Cerrah ile bir süre görüşerek sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladı, çiçek ve çikolata takdim etti. Ayrıca ilçede görevlerini fedakarca yapan ve pandemi döneminde canı pahasına mücadele eden tüm doktorların ve sağlık çalışanlarının da Tıp Bayramlarını kutlayan Başkan Bakkalcıoğlu "Tek gayesi insan yaşamı ve sağlığı olan kıymetli Türk hekimleri, ebe, hemşire, sağlık memurlarımızın ve bütün sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve özlük haklarının iyileştirilmesi, onlara mesleklerinin saygınlığına yakışır, rahat çalışabilecekleri ortam ve imkanların sağlanması en büyük dileğimdir. Bu kutsal ve onurlu görevi yapan doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, başta ilimiz ve ilçemizde olmak üzere ülkemizin dört bir yanında fedakarca hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu'ndan sağlık çalışanlarına çiçekli kutlama
Başkan Bakkalcıoğlu'ndan sağlık çalışanlarına çiçekli kutlama

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Tıp Bayramı, Hisarcık, Bozüyük, 14 Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Bakkalcıoğlu'ndan sağlık çalışanlarına çiçekli kutlama - Son Dakika


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