Başkan Bakkalcıoğlu sanatsever gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Bakkalcıoğlu sanatsever gençlerle bir araya geldi

12.04.2022 10:35
Başkan Bakkalcıoğlu sanatsever gençlerle bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, çocuk şenliğinde yapılan atölye çalışmasına katılarak sanatsever gençlerle bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, çocuk şenliğinde yapılan atölye çalışmasına katılarak sanatsever gençlerle bir araya geldi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde çocuk şenliğinde sahnelenen pantomim oyunundan sonra pantomim sanatçısı Mehmet Selin Sağdıç, Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu öğrencileriyle "Pantomim ile Bedene Yolculuk" adlı atölyesini gerçekleştirdi. Atölyeye katılan Başkan Bakkalcıoğlu yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gençlik Tiyatrosu öğrencileriyle de sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, öğrencilere başarılar diledi. Daha sonra atölyeyi bir süre izleyen Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi'nin sanata, sanatçıya ve gençliğe her zaman değer veren ve imkan sağlayan bir belediye olduğunu dile getirdi. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu sanatsever gençlerle bir araya geldi
Başkan Bakkalcıoğlu sanatsever gençlerle bir araya geldi
Başkan Bakkalcıoğlu sanatsever gençlerle bir araya geldi
Başkan Bakkalcıoğlu sanatsever gençlerle bir araya geldi
Başkan Bakkalcıoğlu sanatsever gençlerle bir araya geldi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Bakkalcıoğlu sanatsever gençlerle bir araya geldi - Son Dakika


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