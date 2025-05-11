Başkan Balaban şehit anneleriyle bir araya geldi

Yunusemre Belediyesi, Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmadı. Belediye Başkanı Semih Balaban ve beraberindeki heyet, fedakar anneleri bu özel günde yalnız bırakmadı.

Yunusemre Belediyesi, Anneler Günü'nde şehit ailelerini yalnız bırakmadı. Belediye Başkanı Semih Balaban ve başkan yardımcıları şehit annelerini bu özel günde ziyaret ederek günlerini kutladı. Belediye Başkanı Semih Balaban, 1992 yılında şehit olan Ahmet Hoşgökçen'in ailesi Gülşen-Mustafa Hoşgökçen'i evinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Ziyarette Başkan Balaban'a eşi Serap Balaban ve Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen eşlik etti. Şehit annesiyle yakından ilgilenen Başkan Balaban, "Sizler bu vatan için en kıymetli varlıklarınızı feda ettiniz. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Gülşen Hoşgökçen ise Başkan Balaban'a ve ekibine teşekkür etti. Ziyaretler kapsamında Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ve Mehmet Mesut Doğan, Şehit Ahmet Güreş'in ailesi Fatma ve Yaşar Mehmet Güreş'i, Başkan Yardımcısı Haydar İzci, Şehit Mehmet Savunmaz'ın ablası Fatma Taşcı'yı, Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, Şehit Coşkun Turan'ın annesi Müjgan Turan'ı, Başkan Danışmanı Cengiz Balkan, Şehit Ferhat Alakaş'ın ailesi Aysel ve İsmet Alakaş ile bir araya geldi. Ziyaretlere CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, belediye meclis üyeleri ve partililer de eşlik ederek şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı. - MANİSA