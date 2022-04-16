Başkan bedesten ve yeraltı otopark inşaatını inceledi - Son Dakika
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Başkan bedesten ve yeraltı otopark inşaatını inceledi

16.04.2022 18:57
Başkan bedesten ve yeraltı otopark inşaatını inceledi

Çorum Belediyesi tarafından yapımına başlanan bedesten ve çok katlı yeraltı otoparkı'nda çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor.

Çorum Belediyesi tarafından yapımına başlanan bedesten ve çok katlı yeraltı otoparkı'nda çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor.

Yeraltı otoparkı kısmında çalışmaların belirli bir aşamaya geldiği inşaatta, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.

211 araçlık çok katlı yer altı otoparkıyla birlikte şehrin hem ticari hayatına önemli katkılar sağlayacak hem de şehir içi trafiğini önemli oranda rahatlatacak olan bedesten ve çok katlı otopark projesinin yıl sonunda bitirilmesi hedefleniyor. - ÇORUM

Başkan bedesten ve yeraltı otopark inşaatını inceledi
Başkan bedesten ve yeraltı otopark inşaatını inceledi
Başkan bedesten ve yeraltı otopark inşaatını inceledi
Başkan bedesten ve yeraltı otopark inşaatını inceledi

YORUMLAR
500
Denetimlerde tarihi geçmiş çok sayıda ürün bulundu Denetimlerde tarihi geçmiş çok sayıda ürün bulundu İş yeri soyan zanlılar polisten kaçamadı İş yeri soyan zanlılar polisten kaçamadı

Halil İbrahim Aşgın, Underground, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan bedesten ve yeraltı otopark inşaatını inceledi - Son Dakika


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