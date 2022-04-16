Başkan bedesten ve yeraltı otopark inşaatını inceledi - Son Dakika

Çorum Belediyesi tarafından yapımına başlanan bedesten ve çok katlı yeraltı otoparkı'nda çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor.

Yeraltı otoparkı kısmında çalışmaların belirli bir aşamaya geldiği inşaatta, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.

211 araçlık çok katlı yer altı otoparkıyla birlikte şehrin hem ticari hayatına önemli katkılar sağlayacak hem de şehir içi trafiğini önemli oranda rahatlatacak olan bedesten ve çok katlı otopark projesinin yıl sonunda bitirilmesi hedefleniyor. - ÇORUM