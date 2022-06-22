Başkan Beyoğlu 42 ayda ulaşmadığı esnaf bırakmadı

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava koşullarına rağmen vatandaş buluşmalarını sürdüren AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eski Bağlar bölgesinde yer alan Sunay Caddesi'nde esnafla bir araya gelerek hizmetlerle ilgili görüş ve önerileri dinledi.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamada, Sunay Caddesi'ni baştan sona kadar gezerek bölgedeki işyerlerini ziyaret eden başkan Beyoğlu, karşılaştığı esnafı tek tek dinleyerek belediyecilik hizmetleri, beklentileri ve önerileri hakkında samimi görüşmeler gerçekleştirdi. Söz vermekle yetinmeyerek, iletilen taleplerin çözümü için bu işin takipçisi olmayı anlayış haline getirdiklerini belirten Başkan Beyoğlu, "Vatandaşımızın bir talebi varsa önce yerinde dinliyoruz, görüyoruz ve analiz ediyoruz. Ardında da zaman kaybedilmeden karşılanması için çalışma başlatıyoruz. Daha sonra tekrar aynı bölgeye gelerek vatandaşımızın memnuniyetini ölçüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi biz söz vermeyiz, sözümüzün gereğini yerine getirerek vatandaşımıza ne kadar değer verdiğimizi ortaya koyarız" dedi.

"Heyecanımızdan en ufak bir eksilme yok"

31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra göreve başlayan Başkan Beyoğlu'nun en fazla öne çıktığı çalışmalarının, gerçekleştirdiği esnaf, vatandaş ve aile ziyaretleri olduğu belirtildi. Beyoğlu, "İlçemizin her karışında elini sıkmadığımız, derdini dinlemediğimiz vatandaş kalmayacak. Allah'a hamdolsun verdiğimiz bu sözün gereğini sahada yerine getirdik. Vatandaşımız buna şahittir ki her günümüz sahada halkın arasında geçti. 42 ayda ziyaret etmediğimiz esnaf, elini sıkmadığımız vatandaş kalmadı. Heyecanımızdan en ufak bir eksilme yok. Daha çok çalışacağız, daha çok sahada olacağız, daha çok insanımızı dinleyeceğiz" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR