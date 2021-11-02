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Başkan Beyoğlu esnafı dinledi - Son Dakika

Başkan Beyoğlu esnafı dinledi

02.11.2021 15:49
Başkan Beyoğlu esnafı dinledi

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sokak sağlıklaştırma ve cephe düzenleme çalışmalarıyla işlek bir alışveriş bölgesi haline gelen Sakarya Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak caddenin düzeniyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sokak sağlıklaştırma ve cephe düzenleme çalışmalarıyla işlek bir alışveriş bölgesi haline gelen Sakarya Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak caddenin düzeniyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Esnafın taleplerini dinleyen Başkan Beyoğlu, ortak bir akılla hareket ederek esnafın ve vatandaşın yararını gözeterek caddenin cazibesini artırmaya yönelik kararlar aldıklarını söyledi. Denetim yapmak ve kuralları uygulamak üzere zabıta ekibi oluşturduklarını anlatan Beyoğlu, "Bu ekibimiz günün her saatinde burada görev yaparak düzeni sağlayacak. Sakarya Caddesi, yapılan düzenlemelerle sadece Bağlar'ın değil, Diyarbakır'ın ticaret sirkülasyonunda odak noktası haline geldi. Bunu hep beraber koruyarak geliştirmemiz lazım" dedi. - DİYARBAKIR

Başkan Beyoğlu esnafı dinledi
Başkan Beyoğlu esnafı dinledi
Başkan Beyoğlu esnafı dinledi
Başkan Beyoğlu esnafı dinledi

Diyarbakır, Beyoğlu, Sakarya, Bağlar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Beyoğlu esnafı dinledi - Son Dakika


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