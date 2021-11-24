Başkan Bıyık'tan esnaf turu - Son Dakika

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Osmangazi Mahallesi'nde Aşıroğlu Caddesi esnafıyla bir araya geldi. Altyapı ve üstyapısı tamamlanarak prestij cadde uygulamasının hayata geçirildiği Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi'nde esnafla buluşan Muzaffer Bıyık, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Aşıroğlu Caddesi'nin altyapı ve üst yapısıyla birlikte ışıklandırması ve modern kaldırımları ile ilçeye yakışan bir cadde haline geldiğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, esnafın da talep ve önerilerini dinledi.

"Eksikleri gidermek için çalışıyoruz"

Osmangazi Mahallesi'ne hak ettiği hizmetleri yapmak için çalıştıklarını ifade eden Bıyık, "Osmangazi Mahallesi, bizim en önemli mahallelerimizden biri. İlçemizin giriş çıkış noktalarından. Mahallemizin sorunlarını çok iyi biliyoruz ve eksikleri gidermek için çalışıyoruz. Sağlık ocağı sorunumuz vardı, çözdük. Altyapı sorunu vardı, büyükşehir belediyemiz ile birlikte ilçemizin altyapı hamlesine buradan başladık. Park ve yeşil alan sıkıntısı vardı onu da çözüme kavuşturuyoruz. Osmangazi'ye yakışan çocukların ve ailelerin birlikte vakit geçireceği modern bir park inşa edeceğiz. Mahallemizin en büyük sorunlarından biri olan Osmangazi Köprüsü konusunda da büyükşehir belediyemizle birlikte çalışma yapıyoruz. Osmangazi Köprüsü'nün genişlemesi ve yanına bir üstgeçit daha yapılması için son noktaya geldik. Kısa bir süre içinde çalışmalar başlayacak" dedi. - KOCAELİ