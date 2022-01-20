Başkan Büyükkılıç, devlet tiyatrosunda 'Hacı Bektaş' tiyatro oyununu izledi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İzmir Devlet Tiyatrosu sanatçılarının Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda sahnelediği Hacı Bektaş'ın hayat hikayesini anlatan tiyatro oyununu eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte izledi. Oyunu ilgiyle izleyen Büyükkılıç, İzmir Devlet Tiyatrosu sanatçılarına teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Ankara'da yaptığı çalışmalar sonucunda kurulan Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda sahne alan, Remzi Özçelik'in kaleme aldığı Hacı Bektaş tiyatro oyunu tiyatroseverler tarafından yoğun ilgi görürken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da oyunu eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte izledi. Oyun sonunda İzmir Devlet Tiyatrosu sanatçılarına çiçek takdim eden Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne böyle güzel bir eserle Kayseri'yi buluşturdukları için teşekkür etti.

Anadolu kültüründe önemli bir yere sahip olan Bektaşiliğin temellerinin atıldığı tarihsel süreci konu edinen oyunun Kayseri ile buluşturulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, konuşmasında, "Kayseri'mize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu bir doktor olarak sizlere Kayseri'mize hoş geldiniz diyorum. Gönül dostu Hacı Bektaşi Veli Hazretlerini, Yunus Emre'yi, Taptuk Emre'yi, Hacı Bayram-ı Veli'yi kısacası Allah dostlarının burada zikredilmiş olması ve bizi böyle güzel bir eserle buluşturmuş olmanızdan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tiyatro oyunu sonunda Başkan Büyükkılıç, tiyatroseverlerle hatıra fotoğrafı çektirirken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi de oyunu izleyen tiyatro severlere kolonya ve dezenfektan hediye etti. Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile daire başkanları da tiyatroyu izleyenler arasında yer aldı. - KAYSERİ