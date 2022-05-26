Başkan Büyükkılıç KAYMEK seminerine katıldı - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç KAYMEK seminerine katıldı

26.05.2022 11:16
Başkan Büyükkılıç KAYMEK seminerine katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) ile Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Süt ve Süt Ürünleri Eğitimi Doğru Beslenme Yöntemleri' konulu eğitim seminerine katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) ile Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Süt ve Süt Ürünleri Eğitimi Doğru Beslenme Yöntemleri' konulu eğitim seminerine katıldı.

Yoğun ilgi gören ve takdir toplayan eğitim ve kursları ile yediden yetmişe binlerce vatandaşa dokunan Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, kamu kurum ve kuruluşlarında düzenlediği eğitim faaliyetlerinin yanı sıra hizmet içi eğitim seminerlerini de tüm hızıyla sürdürüyor. Bu çerçevede KAYMEK ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda "Süt ve Süt Ürünleri Eğitimi Doğru Beslenme Yöntemleri" konulu eğitim semineri düzenlendi. Seminere Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, daire başkanları, müdürler ve personel katıldı. Başkan Büyükkılıç, seminerde yaptığı konuşmada bilinçli tüketici olmanın önemine işaret ederek; "Bilinçli bir tüketici olmak, sağlıklı beslenme açısından bilinçli beslenme kültürü ile bezenmek bizim olmazsa olmazımız. Anne olarak, evlat olarak, baba olarak, vatandaş olarak bilinçli bir şekilde beslenmeyi sağlayacak yaklaşımı sergilersek dolayısıyla kazanan oluruz. Süt ve süt ürünleri konusunda Kayseri'mizde, Orta Anadolu'da ve ülke genelinde hakikaten iyi bir noktaya doğru gidiyoruz. Bunun yanında inşallah bilinçli bir tüketici mantığı içerisinde hareket edersek, bunlar hep eğitimle olur" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi olarak Tarım alanında yaptıkları çalışmalara da değinen Büyükkılıç, "Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde genel müdürümüz ile görüşmelerimizde güzel çalışmalardan söz edildi. Hibe bağlamında yaptığımız çalışmalarda adeta Kayseri'de tarıma can suyu vererek, birlikte hareket ederek, bir bilinç oluşturma amacı içerisinde teşvik ederek yol arıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı beslenme konusunda çocukların eğitiminin önemine işaret eden Başkan Büyükkılıç, "Siz çocuklarınızı nasıl eğitir, nasıl yetiştirir, nasıl bir beslenme ortamına yönlendirirseniz yaşam boyunca öyle devam edecektir. Toplum olarak bir alışkanlık oluşturacaksak pozitif yönde oluşturalım. Hepimizin eğitime ihtiyacı var. Bu kültürü siz çocuklarınıza aşılayın, kendinizde örnek teşkil etmesi bağlamında uygulayın. Sonuçta kazanan sizler olursunuz, kazanan üreticilerimiz olur, toplumumuz olur" şeklinde konuştu. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de, seminerde yaptığı konuşmada, kentte iki farklı kurumdan ziyade Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün tek çatı altında çalışmalar yaptıklarını belirterek, KAYMEK ile uzun süredir yapılan çalışmanın hayata geçirildiğini anlattı. Büyükşehir Belediyesi'nin yerel imkanlarını kamunun gücü ile bir araya getirip hem çalışanlara, hem de kırsal mahallelerdeki vatandaşlara daha fazla gelir sağlamak amacıyla eğitimler gerçekleştirdiklerini ifade eden Şahin, 2022 yılı Nisan ayı itibariyle eğitimlere başladıklarını belirtti. Şahin, eğitimlerin başladığı 1 buçuk aylık süre içerisinde il ve ilçe mahallelerinde 10 farklı merkezde eğitim vermeye başladıklarını dile getirerek, bu eğitimlerde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daire başkanları ve KAYMEK yetkililerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından süt ve süt ürünlerinin tüketilmesinin insan sağlığı açısından önemi anlatıldı. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç KAYMEK seminerine katıldı
Başkan Büyükkılıç KAYMEK seminerine katıldı
Başkan Büyükkılıç KAYMEK seminerine katıldı
Başkan Büyükkılıç KAYMEK seminerine katıldı

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Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç KAYMEK seminerine katıldı - Son Dakika


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