Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik\'ten Çanakkale Zaferi Mesajı

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Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çelik, "Bu destansı zafer, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu, vatan sevgisini tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi.

Bozkurt Belediye Başkanı ve CHP Bozkurt Belediye Başkan adayı Birsen Çelik 18 Mart Şehitleri anma günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık aşkının eşsiz simgesi olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi: "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde, vatan toprağını korumak uğruna kahramanca mücadele eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu destansı zafer, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu, vatan sevgisini tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Aziz milletimizin asil ruhu, Çanakkale'de sergilediği dirayetle tüm dünyaya örnek olmuştur. Bugün, bu zaferle kazanılan bağımsızlık ve özgürlük ruhuyla geleceğe emin adımlarla ilerlemekteyiz. Ruhları şad olsun. 18 Mart Çanakkale Zaferi, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük aşkının eşsiz bir simgesidir. Bugün, o destansı mücadelede canlarını feda eden kahramanlarımızı bir kez daha şükran ve minnetle yad ediyoruz. Bu zafer, milletimizin ortak iradesiyle kazanılmıştır." - DENİZLİ