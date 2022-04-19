Başkan Çelik personeline müjdeyi iftarda verdi - Son Dakika
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Başkan Çelik personeline müjdeyi iftarda verdi

19.04.2022 10:25
Başkan Çelik personeline müjdeyi iftarda verdi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ilçeye birlikte hizmet ettikleri belediye personeli, meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarını iftarda ağırladı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ilçeye birlikte hizmet ettikleri belediye personeli, meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarını iftarda ağırladı. İftar öncesi belediyenin 657'ye tabi memurları ile sözleşmeli memurlarına bir de müjde veren Başkan Çelik "Kadrolu memurlarımız ve sözleşmeli memurlarımıza Mayıs ayından itibaren en üst sınır olan 494 TL'den yemek ücreti vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediye personeli, meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarını Teras 2 Restoran'da düzenlenen iftarda ağırladı. Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu ve Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç'ın da katıldığı iftarda Başkan Çelik misafirlerini Başkan Yardımcıları Mehmet Kavas, Atilla Efendioğlu, Haşim Yener Bilir, Bilal Demir, Ahmet Songüler ve Fatih Baybatur ile birlikte karşıladı.

Belediye personelinin tam kadro yer aldığı iftarda davetlilere hitap eden Başkan Çelik, "Ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum. Rabbim Kadir Gecesi'ni ihya edip, günahlardan da arınmış bir şekilde bayrama kavuşmayı hepimize nasip etsin. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Pandemi döneminde bir kesinti oldu ama öncesinde her yıl mesai arkadaşlarımız ve meclis üyelerimizle iftarda birlikte oluyorduk. Bu yıl bu halkaya muhtarlarımızı da dahil ettik. Tam oldu, daha anlamlı oldu. Teşrif eden herkese çok teşekkür ediyorum. Daha nice Ramazan ve bayramlara Rabbim cümlemizi kavuştursun" dedi.

Konuşmasına bir de müjde vererek devam eden Başkan Çelik, "Belediyede birlikte çalıştığımız, şirket üzerinden olan arkadaşlarımız bir yemek ücreti alıyorlar. Yine kadrolu olan işçilerimize de bir yemek ücreti ödüyoruz ki bunlar Haziran ayında tekrardan güncellenecek ve artacaktır. Ama 567'ye tabi devlet memuru olan arkadaşlarımız ve sözleşmeli memur olan arkadaşlarımız bir yemek ücreti almıyorlardı. Geçtiğimiz günlerde Hükümetimiz, Cumhurbaşkanlığımız bir düzenleme yaptı ve artık isteyen belediyeler, dilerlerse, memurlarına ve sözleşmeli memurlarına 494 TL'yi geçmemek üzere yemek ücreti verebilirler dedi. Biz de bugün bunun müjdesini veriyoruz. Mayıs ayından itibaren en üst seviyeden yemek ücreti vereceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Başkan Çelik'in ardından Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da iftara katılanlara hitap etti. Kaymakam Çaykara "Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim ağız tadıyla bayrama ulaşmayı nasip etsin. Her günümüze bayram tadı versin. Dirliğimiz, birliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.

Okunan ezanın ardından hep birlikte oruçlar açıldı, dualar edildi. İftar sonrası Başkan Çelik ve başkan yardımcıları misafirlerini tek tek uğurladı. - MANİSA

Başkan Çelik personeline müjdeyi iftarda verdi
Başkan Çelik personeline müjdeyi iftarda verdi
Başkan Çelik personeline müjdeyi iftarda verdi
Başkan Çelik personeline müjdeyi iftarda verdi

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Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler, Hisarcık, Çaykara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çelik personeline müjdeyi iftarda verdi - Son Dakika


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