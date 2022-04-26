Başkan Çerçioğlu, iftarda vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Başkan Çerçioğlu, iftarda vatandaşlarla buluştu

26.04.2022 12:38
Başkan Çerçioğlu, iftarda vatandaşlarla buluştu

Ramazanın bereketini iftar sofralarında yaşatan Aydın Büyükşehir Belediyesi, her gün farklı bir noktada iftar sofrası kurmaya devam ediyor.

Ramazanın bereketini iftar sofralarında yaşatan Aydın Büyükşehir Belediyesi, her gün farklı bir noktada iftar sofrası kurmaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Koçarlı'nın Çakırbeyli Mahallesi'nde düzenlenen iftara katılırken, Aydınlılarla bereketli sofralarda da buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Vatandaşlar, pandemi sebebiyle iki yıldır yapılamayan Büyükşehir Belediyesi iftarına yoğun ilgi gösterirken, Başkan Çerçioğlu iftarını Çakırbeyli Mahallesi Muhtarı Özer Orçan ve vatandaşlarla birlikte açtı. Orçan'ın ve mahalle halkının Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini de dinleyen Başkan Çerçioğlu, Koçarlı'ya birçok yatırım yapıldığını, yapılmaya da devam edildiğini hatırlattı.

Çakırbeyli Mahallesi'nde de vatandaşlarla bir arada iftarını açtığı için çok mutlu olduğunu belirten Başkan Çerçioğlu, "Ramazan ayının tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur, hayır ve bereket getirmesini diliyorum. Tüm mahalle halkımızın Ramazan Bayramı'nı da şimdiden kutluyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Çerçioğlu iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirtti. - AYDIN

Başkan Çerçioğlu, iftarda vatandaşlarla buluştu
Başkan Çerçioğlu, iftarda vatandaşlarla buluştu
Başkan Çerçioğlu, iftarda vatandaşlarla buluştu
Başkan Çerçioğlu, iftarda vatandaşlarla buluştu
Başkan Çerçioğlu, iftarda vatandaşlarla buluştu
Başkan Çerçioğlu, iftarda vatandaşlarla buluştu
Başkan Çerçioğlu, iftarda vatandaşlarla buluştu

YORUMLAR
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Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Koçarlı, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu, iftarda vatandaşlarla buluştu - Son Dakika


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