Başkan Çiftçi hizmetleri anlattı - Son Dakika
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Başkan Çiftçi hizmetleri anlattı

01.03.2022 10:52
Başkan Çiftçi hizmetleri anlattı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe genelinde faaliyet gösteren dernekleri ziyaret ederek,hizmetler ve projelere ilişkin sunum yaptı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe genelinde faaliyet gösteren dernekleri ziyaret ederek,

hizmetler ve projelere ilişkin sunum yaptı.

Erzurum İspir Meşebaşı Köyü Derneği ve Çayırova Erzurumlular Derneği'nde sunum yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi; yapılan hizmetleri, devam eden ve hazırlıkları tamamlanan projelerle ilgili bilgilendirmeler yaptı.

Devlet hastanesinde yapılan çalışmaları anlatan Çiftçi, inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini, Çayırova'nın 200 yataklı, deprem izolatörlü, helikopter pisti olan modern bir hastaneye kavuşacağını belirtti.

Bünyamin Çiftçi, betona değil yeşile yatırım yaptıklarını belirterek, 3 yılda 125 bin metrekare yeşil alan ürettiklerini söyledi. Çayırova'ya 2 millet bahçesi kazandıracaklarını ifade eden Çiftçi, 70 bin metrekare alan üzerine Akse Mahallesi'nde yapılacak millet bahçesinin proje çalışmalarının devam ettiğini ve 30 bin metrekare alanı kapsayacak ve ihalesi yapılan Cumhuriyet Mahallesi mini millet bahçesiyle Çayırova'nın nefes alacağını söyledi. Başkan Çiftçi, Kent Meydanı ile birlikte Çayırova'nın 125 bin metrekare daha yeşil alana kavuşacağını kaydetti. - KOCAELİ

Başkan Çiftçi hizmetleri anlattı

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Kaynak: İHA

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