Başkan Çolakbayrakdar: "Sosyal odaklı projeler üretiyoruz" - Son Dakika
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Başkan Çolakbayrakdar: "Sosyal odaklı projeler üretiyoruz"

23.06.2022 11:25
Başkan Çolakbayrakdar: "Sosyal odaklı projeler üretiyoruz"

Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşümle birlikte Yunusemre Mahallesi'ne Aile Sağlık Merkezi kazandırıyor.

Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşümle birlikte Yunusemre Mahallesi'ne Aile Sağlık Merkezi kazandırıyor. Bölgede çalışmalarını inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "İhtiyaç duyulan mahallelerde başlatmış olduğumuz kentsel dönüşümle birlikte sosyal odaklı projeler üretiyoruz" dedi.

Yunusemre Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanına giderek, çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, aile sağlık merkezinin inşaatını inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, sosyal odaklı projeler ürettiklerine dikkat çekerek; "Yunusemre Mahallemizdeki inşaatına başlanan aile sağlık merkezindeyiz. Yunusemre ve Yavuzlar bölgesindeki yaşayan hemşehrilerimize hizmet verecek olan aile sağlık merkezi, hızlı bir şekilde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bölgenin gerek alt yapı, park bahçe, yol ve çevre düzenlemesi gerekse içinde bulunduğumuz alan gibi farklı sosyal donatılarıyla belediye olarak hizmet üretmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki zaman diliminde başlayacağımız parklar, yollar ve çevre düzenlemesiyle bölge daha güzel çehreye kavuşacak. Vatandaşlarımızın daha huzurlu ve daha konforlu yaşamaları için bu yaz sezonunda da çalışmalarımızı artırarak devam ettirmiş olacağız. Kocasinan Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan her alanda en iyisini sunabilmek için yoğun gayretimiz var. Hedefimiz en hızlı şekilde kazasız, belasız projelerin inşaatını tamamlamaktır. Şimdiden bölge sakinlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle vatandaşların refahına ve mutluluğuna katkı sunduklarını sözlerine ekledi.

İnceleme sırasında bölge sakinleriyle sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, onların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların taleplerini de dinlemeyi ihmal etmedi. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Vali Gökmen Çiçek'ten Başkan Çolakbayrakdar'ın projelerine övgü ve destek Vali Gökmen Çiçek'ten Başkan Çolakbayrakdar'ın projelerine övgü ve destek Kocasinan Spor Kulübü ile engeller aşılıyor Kocasinan Spor Kulübü ile engeller aşılıyor
Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: 'Sosyal odaklı projeler üretiyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Çolakbayrakdar: "Sosyal odaklı projeler üretiyoruz" - Son Dakika
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