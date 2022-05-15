Başkan Çolakbayrakdar: "Turgutreis Mahallesini yeniliyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Çolakbayrakdar: "Turgutreis Mahallesini yeniliyoruz"

15.05.2022 10:27
Başkan Çolakbayrakdar: "Turgutreis Mahallesini yeniliyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Turgutreis Mahallesi'nde yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Turgutreis Mahallesi'nde yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Bir mühendis gözüyle kaldırım çalışmalarının inceliklerini yetkililere anlatan Başkan Çolakbayrakdar, 'İşimiz Gücümüz Kocasinan' parolasıyla her noktayı şantiye alanına çevrilen Kocasinan'ın her bir bölgesini kalkındırmaya, yenilemeye ve güzelleştirmeye devam ettiklerini vurguladı.

Başkan Çolakbayrakdar, Turgutreis Mahallesi'nde cadde cadde gezerek, yapılan yol, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarını kontrol etti. İnceleme sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet etti. Çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, onlara çeşitli hediyeler verdi. Bir mühendis gözüyle kaldırım çalışmalarının inceliklerini yetkilerle paylaşan Başkan Çolakbayrakdar, daha modern bir Kocasinan için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Kocasinan'ın dört bir yanına hizmet atağını sürdürdüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak birimlerimizle her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mevsim itibariyle saha çalışmalarına ağırlık verdiğimiz hizmetlerle bölgemizin ihtiyaçlarını birer birer yerine getiriyoruz. Bu doğrultuda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, Turgutreis Mahallesi'nde çalışmalarına devam ediyor. Yol yenileme çerçevesinde altyapı, otopark ve çevre düzenleme gibi çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürüyor. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kocasinan'ımızın her bir noktasında yeni şantiyeler açmaya devam ediyoruz. Kocasinan'ımızın yüzölçümü olarak merkezdeki en büyük ilçe olmasından dolayı her bir bölgede belediyenin yapması gereken çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bütün gayretimiz, daha yaşanabilir bir çevre oluşturabilmektir. Bu noktada hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını birer birer yerine getirirken yeni talepleri de dikkate alarak daha güzel bir Kocasinan'ı inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ve mahalle muhtarı ise, Başkan Çolakbayrakdar'a yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yaptığınız çalışmaları görüyoruz ve tebrik ediyoruz. Sizlere bu konuda çok minnettarız" diye konuştu. Turgutreis Mahallesi'nin ardından Yenişehir Mahallesi'nde de çalışmaları yerine inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın her noktasında yeni şantiyeler açtıklarını ve mahalleleri birer birer güzelleştirdiklerini söyledi. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar: Turgutreis Mahallesini yeniliyoruz
Başkan Çolakbayrakdar: Turgutreis Mahallesini yeniliyoruz
Başkan Çolakbayrakdar: Turgutreis Mahallesini yeniliyoruz
Başkan Çolakbayrakdar: Turgutreis Mahallesini yeniliyoruz
Başkan Çolakbayrakdar: Turgutreis Mahallesini yeniliyoruz
Başkan Çolakbayrakdar: Turgutreis Mahallesini yeniliyoruz

YORUMLAR
500
TOBB'un 78. Genel Kurulu çevrim içi yapıldı TOBB'un 78. Genel Kurulu çevrim içi yapıldı

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, İnceleme, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: 'Turgutreis Mahallesini yeniliyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
10:26 Son kalan bluz için saç saça kavga ettiler: İşte o görüntüler
10:07 Anne babaları boşanan ikiz kardeşlere amca dayağı! "Annemi desteklediğimiz için bizi öldürmeye çalıştılar"
10:03 Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'SADAT baskını'nda yeni detaylar! "CHP liderine bilgiler devletin içinden ulaştırıldı" iddiası
09:56 Yargıtay, özel güvenlik aramalarına 'dur' dedi!
09:31 New York'ta canlı yayında silahlı saldırı: En az 10 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
08:55 Kartal'da kararsız sürücü, gişelerin beton bariyerlerine çarptı: 2 yaralı
08:53 Komşusunun kedisi saldırdı: Sevda Demirel "Ayak damarlarımı patlattı" diyerek paylaştı
08:23 Kontrolden çıkan araç bahçe duvarına çarparak takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
08:20 Canan Kaftancıoğlu: Neyine güveniyorsun diyorlar; sevgiye, duyguya ve yoldaşlığa güveniyorum
08:18 Yanan evini görünce gözyaşı döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 10:37:36. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Çolakbayrakdar: "Turgutreis Mahallesini yeniliyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement